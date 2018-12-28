差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

▲ 感覺原po若不小心睡著，頭歪一下就會碰到欸...。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

社會上的人百百種，出門在外總是會遇到很多沒公德心的民眾，尤其搭鐵路交通工具的時候，不少人都會私心圖自己的舒服脫鞋子，也不管「腳味」是否會影響他人。一位女網友日前搭高鐵時就遇到「椅縫中的驚喜」，一不小心就有親密接觸的可能，後方乘客的自私行為也讓她諷刺表示，「高鐵上最美的風景是歐巴桑」。

一位女網友在聖誕節當天po出一張搭乘高鐵的照片，並且配上「高鐵上最美的風景是歐巴桑」的文字，以及hashtag「#我臭我驕傲 #襪子已掛在聖誕樹上等禮物」。原來是她和友人之間的椅縫插著一隻臭腳，4隻清楚的腳趾彷彿在向她打招呼，而且腳放的位置又離她的超近，萬一不小心睡著、頭一歪就會碰到，十分令人作嘔。

po文一出，網友紛紛喊噁，還提供100種方法懲治這位沒公德心的大嬸，「記得帶上橡皮筋，很好用」、「是我就轉身開罵了」、「還活著嗎」、「熟悉的腳香最對味」、「直接大聲地說：甚麼味道好臭啊」、「賴打呢！」、「調整椅背夾她」、「拿衛生紙搔癢她」、「吐個口水，保證縮腳」。

另外，也有許多人不約而同建議原po仿效《還珠格格》的容嬤嬤，「拿針刺她」、「用鑰匙插爆她」、「拿針戳她，然後趕快裝睡」，都表示真的要嚴懲她。

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