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1月出遊省很大！高鐵推2優惠專案　11家知名飯店免費升級

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▲義大皇家酒店（圖／翻攝自義大皇家酒店官網）

▲寒假將至，高鐵推出許多優惠，配合相關專案還可享房型免費升級。（圖／翻攝自義大皇家酒店官網）

記者曹悅華／台北報導

寒假即將到來，台灣高鐵公司今（28）宣布，推出多樣化旅遊產品，其中「高鐵飯店聯票」可享高鐵標準或商務車廂票價8折優惠，搭配觀光局「擴大國旅暖冬遊」方案，更可再享每房1000元（30歲以下、60歲以上每房補助1500元）的政府補助；另外使用「Fun寒假」專案還可免費升級房型，義大皇家酒店、凱撒等11家知名飯店都在內，民眾可多加利用。

高鐵公司表示，「擴大國旅暖冬遊」方案雖未包括交通補助，但推薦想要搭高鐵出遊的旅客，可從「高鐵飯店聯票」合作飯店中，選擇同時加入觀光局「擴大國旅暖冬遊」補助方案的飯店，即可在飯店聯票「高鐵＋住宿」的雙重優惠外，再享政府額外補助。

高鐵公司進一步補充，高鐵飯店聯票自103年年3月推出以來，為旅客一次解決交通及住宿二大需求，目前國內合作飯店已經超過170家，舉凡國人最愛的「凱撒」、「長榮酒店」、「老爺」等五星飯店，以及深受年輕人歡迎的「城市商旅」系列飯店、「台南U.I.J旅館」等都囊括在內，只需透過合作飯店官網訂房，即可於飯店直接加購專案8折優惠車票，彈性又便利。

▲高鐵假期「Fun寒假」旅遊專案。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵假期「Fun寒假」旅遊專案。（圖／台灣高鐵公司提供）

另外，高鐵公司說明，如果錯過觀光局補助的旅客也不用擔心，因為高鐵另推出高鐵假期「Fun寒假」旅遊專案，自108年1月2日至2月27日（不含農曆年假），依照旅客入住飯店不同，分別提供：「房型免費升等」、「連續住房再優惠」或「養生火鍋免費送」（兩張市價700元）等各種超值優惠，是旅客暖冬出遊的最佳選擇。

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關鍵字：高鐵,暖冬,飯店,住宿

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