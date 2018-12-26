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逾20年高齡遊覽車未經安全查驗　明年12/11起強制退場

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▲▼交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部強化遊覽車安全，明訂車齡逾19年、1999年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，2019年12月11日起強制退場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為強化遊覽車安全，交通部26日公告修正「汽車運輸業管理規則」第八十六條之三，內容明訂車齡逾19年、1999年6月30日前出廠遊覽車，明年1月1日起，應以專辦交通車業務使用為限，且其使用期限至明年12月10日，屆時車輛車齡已滿20年，將強制退場。

交通部在1998年才正式實施車輛型式認證，但在此之前的車輛，雖然符合當年法規，但未通過傾斜穩定度及大客車車身結構強度等安全檢測。為確保遊覽車行車安全，因此修正相關法規，明訂退場機制。

交通部在修正條文內明訂，1999年7月1日後出廠的遊覽車，自2020年1月1日起，於出廠年份屆滿15年前後的一年內，應依規定完成車輛安全查驗，並向公路主管機關申請使用營運；未依規定期限辦理完成者，應以專辦交通車業務使用為限。

▲▼交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部針對遊覽車設定退場機制。（圖／記者賴文萱攝）

其中，依規定完成辦理底盤安全檢修及車身重新打造查驗者，得繼續使用至出廠年份屆滿20年止；其出廠年份屆滿20年後，應以專辦交通車業務使用為限。但若僅完成辦理底盤安全檢修查驗者，得繼續使用至出廠年份屆滿18年止；其出廠年份屆滿18年後，則以專辦交通車業務使用為限。

另外，遊覽車若在2019年12月31日前，出廠年份已屆滿15年者，應於2020年1月1日起3年內，依前款規定辦理；其出廠年份已屆滿18年者，於出廠年份屆滿20年起，應以專辦交通車業務使用為限。

交通部也明訂，未辦理底盤安全檢修查驗而發生因車輛底盤機件故障的交通事故者，應完成底盤修復，且於公路主管機關通知後，6個月內完成底盤安全檢修查驗；其未於期限內完成底盤安全檢修查驗者，不得繼續使用。

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關鍵字：高齡遊覽車,遊覽車,交通部

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