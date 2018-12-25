快想雨備！元旦連假「北中南東」天氣攻略出爐　周六最冷、跨年雨最大

▲元旦連假全台天氣攻略出爐。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年跨年4天連假恐全泡湯！周三下半天起，新一波冷空氣將持續影響一整周，強度甚至可達冷氣團等級，迎風面北部、東北部地區整天濕涼，中部以北、宜蘭下探13-15度。緊接著，東北季風加上南方雲系影響，全台有雨，尤其跨年夜、元旦升旗各地雨勢不小，氣象局提醒，最好要有雨天備案，並攜帶雨具出門。

氣象局指出，周三下半天起，更強一波冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，預計至少影響到元旦。迎風面整天濕涼，冷空氣強度甚至可能達到冷氣團等級，其中以周五晚間至周六清晨最冷，中部以北及宜蘭低溫將下探13-15度，南部及花東地區有只有16-19度。不過，26日至29日這段時間，中南部天氣大致穩定，但日夜溫差稍大，需留意衣物的增減。

▲南海的熱帶性低氣壓不排除生成為第30號颱風「帕布」，目前結構上比較差，但外圍水氣會影響到台灣天氣。（圖／中央氣象局）

自連假開始的第二天起（30日起），東北季風加上南方雲系影響，全台濕涼，北、東降雨持續並有局部大雨發生的機率，中南部也有短暫雨，氣象局提醒，有意參加跨年夜及元旦升旗的朋友，外出請攜帶雨具備用，有安排連假出遊的話最好要有雨天備案。