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運安會明年成立！海陸空調查全包　事故未通報最高罰250萬

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲在普悠瑪事故後，飛安會加速改制運安會，囊括海陸空重大事故調查。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

在台鐵普悠瑪事故後，飛安會加速改制成運輸安全委員會，擬明年建置，未來除飛航事故外，包含鐵、公路、海事等重大事故也將納入調查。立法院司法委員會、交通委員會24日展開相關條文修正審議，其中明定，若相關單位故意毀損事故資料，最高可開罰600萬；若故意不通報，最高開罰250萬元。

行政院會已通過「運輸事故調查法」、「國家運輸安全調查委員會組織法」，參照美、日等先進國家運作模式，擴充飛安會功能，納入鐵道、水路、公路事故調查模組，全面強化運輸安全機制，今相關修正法案送立法院審議。

立委李昆澤表示，過去相關運輸事故調查，因為沒有獨立調查機關，容易官官相護，但根據衛福部公布的去年死因統計，事故傷亡死亡人數人數達6965人，其中運輸事故死亡人數多達3242人，佔事故死亡人數的46.5%。未來在運安會快速成立後，希望能確實掌握事故發生原因，只有調查出真相才能成為日後行車安全的基礎。他並提議，在運安會成立前，交通運輸各單位應該設置自願報告系統，未來可跟運安會接軌。

▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲運安會明年建置，未來除飛航事故外，包含鐵、公路、海事等重大事故也將納入調查。（圖／記者宋良義攝）

對此，飛安會副主委紀佳芬說，運安會說未來在重大運輸事故調查，會針對具有系統性因素造成的事故進行調查，其中將以受傷、死亡規模或社會矚目程度決定是否展開調查。交通部代理部長王國材則認同李昆澤的建議，認為自願報告系統可以了解水路公路航空軌道的問題，覺得是對安全很有幫助。

而攸關調查進行的「飛航事故調查法」名稱修正為「運輸事故調查法」，其中修正要點，包含修正調查範圍的運輸工具、修正運輸事故或疑運輸事故發生後，具有通報義務的人員及機關團體、並增訂未經運安會同意擅自移動運輸事故相關資料及物品的法則。

根據草案，若使用人、所有人或相關單位故意毀損事故資料，航空器處以120萬至600萬、過失毀損60萬至300萬；其他運具則統一處以12萬至60萬元。若航空器、船舶、鐵路系統及大眾運輸系統運行車輛所有人或使用人，無正當理由未於限期內通報運安會事故或疑似事故消息者，則可處以50至250萬元。通報義務人必須於事發2小時內通報、疑似者則是24小時內。

而若航空器、船舶、鐵路、捷運系統單位不協助調查、甚至規避或妨礙，可以處以60萬至300萬元；超輕型載具、遙控無人機、汽車所有人則處以6至30萬元。

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關鍵字：運安會,交通部,運輸安全委員會

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