香草航空掰掰！明年10/26停飛併入樂桃　重大航線移轉日程表一覽

▲香草航空2019年10月26日結束營運，與樂桃航空正式整併。（圖／香草航空提供）

記者賴文萱／台北報導

香草航空將走入歷史！明年10月26日後停飛，正式併入樂桃航空，未來會陸續階段性進行航線與航班整合。日後兩家航空公司就以樂桃航空名稱繼續營運，機隊預計在2020年後，達到50架客機規模，進一步提升在亞洲航空市場上的競爭力。

日本航空集團全日空控股（ANA HOLDINGS）旗下的兩家低成本航空，樂桃航空（Peach Aviation）與香草航空（Vanilla Air）將於2019年進行整合營運，兩公司整合後將統一以樂桃航空名稱營運所有航班，整合後的飛航網絡將更加綿密，也將進一步提升樂桃航空在亞洲航空市場上的競爭力，持續提供訪日旅客的高度需求。

▲香草航空原有航班整併至樂桃航空日程表。（圖／香草航空提供）

在17日公布的消息中，香草航空的營運時間確定只到2019年10月26日止，在夏季航班期間（2019年3月31日~10月26日），航線及航班將進行階段性進行縮減，樂桃航空也會陸續整合由香草航空移轉入的航線及航班。

▲明年香草航空將消失，航線與航班整合併入樂桃航空。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

樂桃航空機隊預計在2020年後，總共將有50架客機投入載客營運，同時也展望邁入中航程低成本航空的領域，屆時將拓展更遼闊、更綿密的飛航版圖，並以成為亞洲低成本航空公司領導品牌為目標，繼續為台灣旅客提供優質的日式飛航服務。