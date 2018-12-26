快訊／跨年元旦毀了！冷空氣確定升級冷氣團　全台有雨、最低溫探12度

▲氣象局上午將下一波冷空氣升級大陸冷氣團，預計一路從周三晚起影響至元旦。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

跨年元旦有冷氣團報到！氣象局上午將下一波冷空氣升級大陸冷氣團等級，預計一路影響到元旦，北部低溫下探13-15度，空曠地區更下探12度，另外，加上菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓帶來水氣影響，跨年元旦全台都有雨。

氣象局預報員官欣平表示，今晚起另一波冷空氣影響，上午氣象局已將強度升級為大陸冷氣團等級，冷空氣將一路影響到1/1，全台都偏濕冷。

▲跨年連假全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

下一波冷氣團最低溫落在29、30日清晨，中部以北、東北部地區低溫13-15度，空曠地區低溫更下探12度，整天高溫也僅有18-20度；中部地區高溫20-24度、南部22-25度，低溫部分則約16-18度。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣溫最快今天有機會生成颱風，不過，氣象局指出，有沒有成颱對台灣的影響程度都差不多，預估30日以後進入南海，水氣將間接移上來。

北部、東北部地區從周三晚起，一直到跨年都是整天下雨狀態，29日前中南部多雲，30日以後水氣偏多，全台都有短暫雨機會，北部地區長時間下雨，中南部短暫雨。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，今晚增強的東北風和冷空氣，將使得未來三天的氣溫越來越低，感覺越來越冷。這波冷空氣不算很強，不會讓氣溫突然降很低、落差很大，反而是逐漸變冷，今晚開始降溫，周五清晨降到谷底，周六可能小幅回溫，但是不甚明顯，周日溫度才會有較明顯回升。預計周五及周六清晨中部以北和東北部低溫可達15到16度，空曠地區甚至還會再低一到兩度，南部和東南部也會降到只有17到18度。

另外要特別留意的是菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，今明兩天有增強為輕度颱風的趨勢。預計這個熱帶性低氣壓未來將持續朝西方向前進，將在周四及周五影響菲律賓，周六逐漸進入南海，不過同時也會為南海北部到台灣附近帶來較多水氣，台灣在周日的天氣也會因此變得較不穩定，幾乎全台灣都會有陣雨，不穩定且水氣相對較多的天氣將持續到周一跨年夜。

值得注意的是，周一還會再有一波較強的冷空氣南下，將使全台氣溫再度下降，而且降幅會更大。這波同時也會使得北部和東北部不穩定的天氣，延續到周二或周三。因此這次元旦連續假期的天氣，可以說不是很穩定，北部和東部幾乎都會有雨，而且氣溫也都偏低。中南部在周日和周一的天氣也不穩定，降雨機率高，只有周六和周二的天氣相對較穩定，提醒在安排假期行程時，得多加留意。