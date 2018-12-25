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來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「整團只剩領隊1人」

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▲越南機場。（圖／記者彭懷玉攝）
▲台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件。（越南機場示意圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件！觀光局25日證實，有旅行社通報所接待的4團越南團153人中，152全數逃逸，由於該團體是採觀宏專案入境來台，目前觀光局已緊急取消該越南組團社送團的簽證。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，有旅行社今天向觀光局及領事事務局通報，他們所接待的4團越南團一共153人，一團在21號入境台灣，其餘3團24號入境，但22、23日陸續有人失聯，直到今天才通報一共152人脫團落跑，最後只剩下該團領隊1人。

觀光局表示，4個越南團都是採取觀宏簽證入境台灣，在核發申請時，觀光局也會事前調查組團社過去的紀錄，才會納入觀宏專案名單，不料這次卻發生大型脫團事件。

鄭瑛惠表示，過去其實來台旅行團都有發生過脫逃事件，但通常人數都是個位數，這次是史上最大型的脫團事件。目前觀光局已發函給外交部領務局，立即取消該越南組團社「觀宏簽證」的送團資格，採取不發觀宏簽證或取消已核准的觀宏簽證。
▲▼東南亞國家網紅2018年5月應邀到高雄旅遊景點踩線（圖／高雄市政府提供）
▲東南亞國家的網紅2018年5月曾應邀到高雄旅遊景點踩線（圖／高雄市政府提供）

針對該旅行社的部分，因為有按照規定通報，因此不會受罰，不過，後續如果152名團員被找回，旅行社需負擔所有遣返費用。

外交部為實施新南向政策，針對東南亞國家優質團體旅客提供來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」，越南民眾可透過觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台。

根據承辦旅行社人員表示，因該旅行社是承接越南旅行社在台地接業務，事前並不知道竟然會是這種誇張狀況，且在事發後第一時間即通報觀光局，也有向警方報案，據轉述該團台灣導遊表示，「 有些人一出機場就鳥獸散，旅行社也是受害一方」。

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來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「只剩領隊1人」
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關鍵字：越南團,觀光局,觀宏專案

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