影／今年跨年冷冷！「準冷氣團」周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

記者賴文萱／台北報導

今年跨年偏冷機率大！氣象局說明未來一周天氣，周日起2波冷空氣接力報到，第一波東北季風預計影響到周一，北部、東半部雨勢明顯，低溫15度；周二、周三東北季風稍減弱回溫，不過周四更強一波冷空氣南下，預估有機會達大陸冷氣團等級，並一路影響到元旦，中部以北低溫下探13度，北部及東半部會有短暫降雨。

▲未來一周2波冷空氣接力影響，尤其周四冷空氣強度有機會達大陸冷氣團，將一路影響到跨年、元旦。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，今明兩天受到東北季風加上華南水氣東移影響，各地水氣多，尤其北部、東半部雨勢明顯，周一仍會有持續降雨，中南部地區則多雲偶飄雨，預估周一下半天後緩和。低溫部分，北台灣15度、中部花蓮17-18度、南部台東19-20度。

▲未來一周天氣濕冷，僅周二聖誕節及周三會稍回溫。（圖／中央氣象局）

周二25日聖誕節及周三26日，東北季風略減弱，北台灣氣溫會稍微回升，高溫22-24度，低溫18度，不過北部東半部水氣仍多，會有短暫雨。值得注意的是，周四起，第二波更強冷空氣報到，特點是影響時間長、屬潮濕空氣，將一路影響到元旦，強度有機會達到大陸冷氣團等級。

陳建安說，由於下波冷空氣偏潮濕，北部、東半部會有短暫降雨，中部以北、東北部地區高溫約20度上下，低溫下探13-15度，沿海空曠地區會更低約12度；南部地區高溫則約26-27度，低溫17、18度。目前預報周六清晨會是最冷的時間點，但因為跨年、元旦屬預報比較後期的部分，有可能會更冷，尚待時間較為接近後再觀察，預估偏冷機會大。