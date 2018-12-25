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客運業醞釀漲價遭交部出手凍漲　學會喊話「請尊重票價調整權」

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▲▼國光客運台北車站,客運轉運站,旅客,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲客運業醞釀調整票價，但交通部以影響民生、油價下跌為由，協調至少凍漲到農曆年前。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

國光、統聯兩家客運日前公告明年1月起，縮小折扣，調整票價5到20元，但交通部認為調漲會影響民生，加上油價也下跌，緊急與業者協調後，確定至少凍漲到農曆年前。對此，台灣鐵道暨國土運輸學會表示，業者依法有權力依據核定運價的上限以內調整服務與收費，請交通部尊重業者的票價調整權。

公路客運業者今年6月、9月二度向公路總局度提出調整運價，但未獲同意，10月起國內柴油飆漲，業者營運成本大增，提出申請縮減原核定票價優惠折扣幅度。申請的業者包括國光、統聯、葛瑪蘭、首都4家，漲幅依路線距離介於2～40元間。業者自12月起陸續規劃調整票價，但交通部以影響民生及油價下跌為由，協調業者至少凍漲到農曆年前。

▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣鐵道暨國土運輸學會認為，業者依法有權力在核定運價內調整收費，呼籲交通部尊重業者的票價調整權。（圖／記者崔至雲攝）

對此，台灣鐵道暨國土運輸學會指出，為了確保業者票價機制的穩定，交通部設立費率審議委員會，制定運輸業的「運價」，也就是每載客一公里可以向旅客收費的標準。業者依據路線的差異和旅客特性，制定實際的票價，只要票價低於運價的核算標準，主管機關應只能准予備查，不能阻攔。因為，業者依法就有權力依據核定運價的上限以內調整自己的服務與收費。

而交通部以不充分的理由要求業者暫緩核定運價範圍內票價調整，學會認為依據現行國道客運經營樣態，若無合適對應補貼，可能將導致業者經營困境無法翻轉，也無法支持交通部宣示發展公共運輸的決心。

▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲學會指出，國道客運已非獨佔壟斷事業，若交通部持續忽視業者需求，可能打亂業者財務，進而影響安全品質。（圖／記者崔至雲攝）

站在合理的費率下，因為國道客運於今日已非獨佔壟斷事業，學會強烈支持業者依據自主經營型態的合理票價調整。然而更重要的議題是，交通部若持續忽視業者的需求，持續忽視老齡化對於業者營收造成的衝擊，未來將付出更大的社會成本補償。

學會也喊話交通部，勿因少數意見而却步，尊重並不干預業者依法調整票價的權力，若未配套給予補貼即強逼業者自行降價，可能導致打亂業者財務規劃，進而影響安全品質，交通部之品質監管超然性也易受業者壓力而動搖。

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關鍵字：客運,客運漲價,交通部,台灣鐵道暨國土運輸學會

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