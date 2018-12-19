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一張圖看下一波冷空氣何時到！　專家曝：恐是這個冬季的最後一次

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▲▼東亞冬季風。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲當東亞冬季風指標偏強，高出黑色的虛線方框時，表示大陸冷高壓偏強就比較容易南下影響台灣。（圖／翻攝自賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

近日影響台灣氣溫的冷氣團周三起逐漸減弱，到周六前各地都將持續回溫，不少民眾關心下一波冷空氣何時會到？天氣風險公司總監賈新興分析，從最新的東亞冬季風指標看出，接下來可能變冷的時間點落在「聖誕節前後」，而這也可能是這個冬季的最後一次。

賈新興在臉書分享一張最新的東亞冬季風指標，他說，一般來說當東亞冬季風指標偏強，高出黑色的虛線方框時，表示大陸冷高壓偏強就比較容易南下影響台灣。從圖中可以看到，在「聖誕節前後」可能有一波冷空氣將影響台灣。

▲▼東亞冬季風指標。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲賈新興透過東亞冬季風指標加上季節性震盪預測，分析下一波可能變冷的時間點。（圖／翻攝自賈新興臉書）

他說，研判的依據除了參考東亞冬季風指標外，也參考季節性震盪的預測，時間點上配合的蠻不錯，另根據圖中顯示接下來到1月底前的東亞冬季風指標都偏弱，賈新興也下了結論，認為聖誕節前後那波冷空氣「可能是這個冬季最後的一次」。

該篇文章引來不少網友留言，「冬天不是剛開始...」、「冬天剛開始就結束喔」、「我的皮衣吊牌繼續留著不用拆」、「今年真的超暖」。

從中央氣象局已發布的11月至2019年1月冬季長期天氣展望來看，溫度方面，動力及統計模式均顯示聖嬰現象發展的概念模式，預期台灣溫度以正常至偏暖為主。12月預測，氣候上大陸冷高壓逐漸發展，預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%。

1月預測，氣候上大陸冷高壓處於最強盛時期，是台灣的隆冬季節，偶有寒流或強烈大陸冷氣團影響。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

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