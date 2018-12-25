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影／今年第一場雪要來了！高山降雪機率曝　全台迎「近10年天氣最差跨年夜」

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四晚起，新一波逼近冷氣團等級的冷空氣南下，30日起全台濕冷，3000公尺以上高山有望降下今年第一場雪。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第一場雪可望出現！周四起逼近大陸冷氣團等級的冷空氣南下，至少一路影響到元旦，周四晚起至周六，北部東北部轉雨，低溫下探14、15度，周日後再加上南方水氣移入，跨年夜、元旦全台都有下雨機會。由於水氣多、溫度低，氣象局也預估3000公尺以上高山有機會出現今年第一場雪，以玉山最有可能。

氣象局預報員李孟軒說，周二三冷空氣強度減弱，各地溫度回溫，雨勢減緩，但周四晚起，更強一波冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，預計至少影響到元旦。屆時，中部以北最低溫下探14、15度，南部17度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲陳伊秀表示，熱帶低壓有成颱機率，估周日、下周一進入南海。（圖／氣象局／下同）

由於這波冷氣團偏潮濕，周四晚（27日）起至周六（29日），迎風面北部、東北部就會開始下雨，中南部則為多雲到晴，但周日（30）起，再加上南邊熱帶擾動影響，水氣會移上來，全台都有下雨機會，其中北部、東北部雨量多，跨年夜當天全台雨勢也會持續。

跨年31日全台天氣
北：15~20度 雨勢持續久
中：16~23度 短暫雨
南：18~24度 短暫雨
東：16~21度 短暫雨

由於30日後水氣變多，氣溫也下滑，今年3000公尺以上高山首度出現降雪機會，以玉山最有可能，不過賞雪勝地合歡山機率相較不高。李孟軒說，今年高山降雪時間點偏晚，去年玉山在12月6日就降雪，平均高山降雪約都在12月23日以前，但2015、2016年其實還更晚，分別在1月3日及1月16日。

另外，位於南海的熱帶擾動不排除生成為第30號颱風「帕布」，目前結構上比較差，預估還要幾天才有機會生成，30日左右會最接近台灣，氣象局將持續觀察後續對台灣的影響。

準帕布颱風。（圖／翻攝JTWC）

▲美國聯合颱風警報中心最新預測該熱帶低壓路徑。（圖／翻攝JTWC）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，根據最新模式模擬顯示，周日（30日）至下周二（1日），南海有熱帶擾動發展，無論是否發展成今年最後一個颱風，其外圍環流輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣在台灣附近輻合，而產生雲雨帶。

除了迎風面有明顯降雨，視熱帶擾動的相對位置，有段時間中南部降雨機率會大幅提高、也有明顯降雨。模式模擬也顯示，北台灣周日至下周二（30至1日）降雨機率皆很高，天氣很濕冷；但中南部跨年及元旦升旗的天氣，是否正巧遇上降雨機率提高，濕涼微冷的時段？因與熱帶擾動的位置有關，有「不確定性」，模式還在調整、需持續觀察。

▲▼跨年夜水氣多。（圖／翻攝自天氣風險公司FB粉絲專頁）

▲跨年夜水氣多，天氣風險估，可能是近10年天氣較不理想的跨年夜。（圖／翻攝自天氣風險公司FB粉絲專頁

天氣風險公司則預估，目前看來跨年前夕將有「南方大量水氣北上」，降雨明顯的時間點大約在「周日晚上-跨年夜」，不只北台灣，全台各地都可能有些雨勢，有機會是近十年天氣較不理想的跨年夜，如果有安排活動，建議事先準備雨天備案。

以2009年以來12/31在台北市信義區有下雨的時段統計，都不是在深夜的倒數時間。看起來台北101今年很有可能是第一次在雨中跨年！

2009/12/31 (10:00-11:00) 雨量0.5mm
2011/12/31 (02:00-07:00) 雨量3.0mm
2017/12/31 (03:00-04:00) 雨量0.5mm

天氣風險公司表示，距離跨年夜的時間還久，要關注菲律賓東南方的熱帶擾動96W，未來可能逐漸增強、向菲律賓後進入南海，而這個擾動正是影響跨年夜前後的天氣系統，變數頗大。

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關鍵字：跨年天氣,元旦天氣,下雪,高山降雪,氣象局,氣象雲

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