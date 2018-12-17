快訊／冷氣團最強時刻開始！入夜到清晨最低溫11度　日夜溫差飆10度

記者賴文萱／台北報導

今年首波冷氣團最強時刻開始，氣象局指出，傍晚起越晚越冷，入夜至周二清晨，受到冷氣團加上輻射冷卻效應影響，北部、東北部地區低溫下探12、13度，沿海空曠地區更估跌至11度，中南部及花東地區低溫也僅14至17度，另要注意日夜會有約10度的溫差。

氣象局預報員劉人瑋表示，今天入夜到周二清晨是這波冷氣團最強的時候，再加上輻射冷卻效應影響，北部、東北部低溫12-13度，沿海空曠地區更有可能出現11度低溫。中部、花蓮低溫也僅14度，南部、台東則約16、17度。

這波冷氣團預計持續影響到周三清晨，從周三白天一直到周六都是屬於西半部晴朗、東半部多雲的好天氣，周二白天北部、東北部高溫會有21-24度，中南部約26-28度；北部、東北部仍會有約13度低溫出現。

▲首波冷氣團最強時刻開始，入夜至周二清晨，北部最低溫僅剩11度。（圖／中央氣象局）

▲周三起冷氣團減弱，各地高低溫逐日回升，一直到周六前都是好天氣。（圖／中央氣象局）

周三起至周六冷氣團減弱，各地高、低溫將逐日回升，但日夜溫差尤其大，北部東北部地區高溫可有24-25度，中南部地區更會有27-30度高溫出現；低溫部分，北部約17度、中南部約16-19度（中部因受輻射冷卻影響，清晨仍會有較低溫度）、東部18-20度。

不過，周日開始，又會有新一波東北季風影響，帶來較多水氣，北部東北部地區從好天氣再度轉成有短暫雨的天氣，中南部則仍可維持好天氣。至於這波降溫幅度就沒有目前這波來的強，北部低溫約17、18度上下。