驚傳ATP被關閉！淡海輕軌履勘爭議...交通部允開啟ATP重勘

▲淡海輕軌履勘爆爭議！交通部已允諾「開啟ATP重勘」。（圖／記者謝婷婷攝，下同）



生活中心／綜合報導

交通部於日前完成淡海輕軌履勘，但當天竟驚傳ATP自動保護系統被關閉，引發爭議。就有立委昨（24）日於立法院提出質疑，並要求交通部一周內要讓新北捷交出履勘當天的行控紀錄、司機行車日誌，而交通部同意辦理，也承諾會由履勘委員在ATP正常運作下重新勘查！另外，也有立委擔憂，新北捷機廠明年8月才會完工，在這之前列車直接露天維修，恐導致列車受潮和鹽害。

立委鄭寶清指出，淡海輕軌每輛列車花350萬元加裝ATP，而新北捷董事長陳建宇、總經理吳國濟卻認為「不需要設置ATP」，但矛盾的是淡海輕軌高架路段有6％陡坡與2個90度轉彎，規劃初期就已認定需要設置ATP。

鄭寶清也質疑，交通部原訂履勘地點為機廠與行控中心，結果最後卻改成初期維修區和初期行控中心，但其實機廠要到明年8月才會完工，而造價1.2億元的列車目前直接露天維修，恐怕會導致列車受潮以及鹽害。

▲機廠明年8月才會完工，在這之前列車直接露天維修，可能會受到受潮或是鹽害影響。



此外，鄭寶清也要求交通部一周內要讓新北捷提供呂刊當天的ITMS行控紀錄與司機行車日誌，並同時要求新北市府提交關閉ATP的SOP，對此，交通部代理部長王國材已承諾辦理。

針對淡海輕軌履勘爭議，立委陳素月則要求交通部檢討，尤其是新北捷事後回應「可以不用加裝ATP」，更是讓人憂心。

王國材表示，交通部已經履勘通過，但履勘委員尚未檢視駕駛室，至於ATP是否被隔離則不得而知，但是在列車正常運行的情況下，應該要開啟ATP並進行各種測試。王國材也承諾，會要求履勘機電組委員在ATP正常運作下再次勘查。

王國材說，之後也會要求新北市府提供行控中心的連線資料，並由履勘委員檢視；王國材認為，當司機試圖加速時，裝設ATP的好處就在於能夠「避免人為疏失」，也是現行新車種的標準配備，限速若是50公里，但行車速度卻超過5公里以上，列車就會在有裝設ATP的情況下自動剎車。