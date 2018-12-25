試吃蛋糕0內陷！天真妹急問「嘴誤7字」意外爆私密處　店員異樣眼神羞炸

▲一塊蛋糕就引爆出這麼刺激的事情。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「嗯......我也沒辦法幫您，慢走不送。」一名女店員把未填餡料的蛋糕拿出給大家試吃，沒想到遭到一名客人詢問「為何是空心的」，她趕緊耐心解釋說「正品是有內餡，這只是試吃」，正當她以為事情落幕時，又聽到對方理直氣壯蹦出羞恥7字說「中間沒有『海綿體』」，讓她瞬間尷尬到不行，氣氛一陣凝結。

女店員在臉書「爆怨公社」PO文說，當時客人試吃完就問「妳們這是空心的嗎？」，她也客氣地回答「這是試吃的，請您吃看看蛋糕口感，正品是有內餡，整顆是滿的」，耐心解釋試吃品只有蛋糕，沒有內餡的事情。

▲網友很精心做哏圖回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到客人猛力追問說，「但是我現在吃的這個是空心的啊，中間沒有『海綿體』......。」女店員一聽瞬間傻眼，氣氛來到最尷尬的境界，看著對方不知道該回應什麼。

女店員透露，她當下真的是無語問蒼天了，客人說海綿體還這麼理直氣壯的，「真的只能嗯......好，謝謝再聯絡XDD您吃不到海綿體，我也沒辦法幫您，慢走不送XD。」

網友紛紛留言笑說，「顧客小姐都吃海綿體？」、「叫她去找老公要海綿體啦」、「靈芝的好壞決定在多醣體，蛋糕的品質取決於海綿體」、「也許她很自豪自己講了一個專有名詞」、「海綿體晚上才有推出喔～」、「藍叫蛋糕」、「海綿體要吃下面才有吧」；也有網友分享經驗說，「讓我想到電影服務生問我『要七喜還是可樂等等飲料』，我回他我要七星」。

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