地方 地方焦點

「新希望，秀出愛」新春開運義剪登場　黃偉哲籲關心親友安心過好年

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為關懷市民身心健康，台南市衛生局28日於林森辦公室一樓戶外廣場，舉辦2026年「新希望，秀出愛」新春開運義剪暨心理健康宣導活動，透過公益義剪、多元表演與衛教宣導，陪伴市民朋友從「頭」開始煥然一新，迎向嶄新的一年。▲台南市衛生局舉辦「新希望，秀出愛」新春開運義剪活動，吸引大批市民參與。（記者林東良翻攝，下同）

臺南市政府副秘書長林榮川代表市長黃偉哲到場致意，並感謝米蘭時尚髮型公司總裁許漢宗長期投入公益，已連續14年協助衛生局辦理義剪活動，這次更帶領13位專業設計師組成服務團隊，為弱勢個案及市民朋友提供免費剪髮服務。

林榮川致詞時呼籲，農曆春節雖充滿歡樂氣氛，但對部分民眾而言，也可能伴隨壓力與情緒低落，尤其是獨居長者、經濟弱勢或正面臨重大生活變故者，更需要周遭親友的關懷與陪伴。他鼓勵市民朋友主動關心身邊的人，一句溫暖的問候，往往就能成為他人重要的支持力量。

活動由關廟東勢社區發展協會「旺萊寶貝隊」帶來宋江陣表演揭開序幕，展現傳統文化傳承與長者健康促進成果；現場也邀請精神康復夥伴帶來音樂及非洲鼓演出，呈現復元歷程中的自信與生命力，獲得現場熱烈掌聲。

衛生局指出，活動除義剪與表演外，也邀集臨床心理師公會、社會福利服務中心、職業災害預防及重建中心、精神復健機構等網絡單位設攤，提供心理健康促進與相關衛教資訊，並結合闖關兌禮、義賣及摸彩活動，讓市民在輕鬆互動中提升健康知能，吸引約600名市民共襄盛舉，提前感受年節溫暖氛圍。

此外，活動現場也邀請書法名師鄭清和、唐一良老師揮毫，贈送市民客製化春聯，並由衛生局發送馬年特色紅包袋，為活動增添濃厚年味與喜氣。

衛生局表示，黃偉哲市長一向重視市民身心健康，期盼透過活動拋磚引玉，鼓勵市民朋友關懷身邊需要支持的人，逐步串聯正向關懷力量，共同建構「安心溫暖大臺南」的支持網絡。

衛生局長李翠鳳也提醒，市府提供多元心理健康資源，包括每人每年2次免費心理諮商服務，上班時間可電洽（06）335-2982預約；另針對15至45歲青壯世代，也提供補助每人3次心理諮商服務（需部分負擔行政費用）。如有情緒困擾，亦可撥打24小時免付費的1925安心專線，即時獲得支持與協助。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

