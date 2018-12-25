他撞掉i8「720度落地」說兩句上車閃人　新北處女男騎車怒追結局曝光

▲原PO說，手機大概直接噴飛一公尺遠加轉體。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「買不到一年的哀鳳8好可憐…」新北市一名男網友載玩老婆上班去買早餐，iPhone 8被一名先生撞到落地，「他說了兩句不好意思就閃人了」，氣得他騎車追上去理論，「你看他在車上緊張成這樣，回去可能都在哭了。」他強調，在乎的是對方的態度，「所以我說公民素養呢」？

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說還原當下情況，他說，「我身旁一位先生，一聽到他的早餐好了，就動作超大的轉身加快步想要去拿，直接把我的手機撞到空中轉體720度漂亮的落地，而我都還沒來得及幫我的手機評分。」

「他說了兩句不好意思就閃人了」，原PO表示，他望著對方走到馬路邊坐上一輛車開走，接著發現手機螢幕保護貼爆裂，他付完早餐錢也騎車追上去，轉一個彎後遇到紅燈，看到對方的車停在旁邊，「小弟也算是謙謙君子，怕嚇到他，還特地繞到副駕的窗戶才敲，然後不理我。於是我再敲了一次，還是不肯開。」

▼原PO說，他的iPhone8 還買不到一年。（圖／示意照／記者范家宏攝）

原PO指出，最後才稍微用點力，從車窗外面看到對方先在車內試著用外套包住自己的頭，但遲疑3秒可能又覺得自己很蠢，才故作鎮定搖下車窗。他還原當下雙方的對話：

原PO：先生，你把人家手機撞掉了，也不等人家查看有沒有損傷就馬上離開，你不覺得這樣很沒禮貌嗎？

先生：我有跟你說不好意思！

原PO：但你應該等我看完手機，檢查完有沒有事後，我跟你說沒關係才應該離開吧？這不是很基本的禮儀嗎？

先生：我有跟你說不好意思，而且我只是轉身，又不是故意的！

原PO：這不是重點吧？如果我今天抱的是小孩或是其他更貴重的東西呢？你一樣說完不好意思就直接轉身離開嗎？

先生：那當然我就會跟你討論責任歸屬問題，而我剛剛已經跟你說不好意思了，所以你現在想要怎麼處理？

原PO：我沒有想要怎麼處理，然後我追上來也一樣沒有惡意，我只是想跟你說，做人處事不是這樣的，你這樣真的很沒有禮貌，你可以離開了，謝謝！

▼原PO說，在乎的是對方的態度，也沒叫對方賠償。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

有網友說，「我以為你會尻爆他的車窗，然後跟他不好意思」；原PO回，「這樣就變我錯啦～如果結婚前我可能會這樣做，但我老婆一直要我修身養性！」有人好奇，「所以他有賠錢嗎」？原PO回，「小弟處女座，賠不賠錢不是重點，重點是他那苟且的態度讓我不敢恭維。」

有人指出，「之前我也差點被人撞掉手機，好在功夫了得一把抄回來，不然年終怕是要提前飛了」；原PO回，「我的手機大概直接噴飛一公尺遠加轉體，恕小弟無能...」也有人表示，「這態度，告他，讓法律給他上一課」；原PO回，「你看他在車上緊張成這樣，回去可能都在哭了。」

原PO後來強調，在乎的是對方的態度，且也真的只是保護貼爆裂，「不用一直關心小弟怎麼沒有叫他賠償啦，我還真的不缺1、200塊，1、200萬倒是有需要。」其他網友則說，「我無法接受這種消極態度」、「你脾氣怎麼這麼好」、「我撞到會緊張地狂問要不要陪」。