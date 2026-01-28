宀部怎麼唸？家長習慣講「寶蓋頭」怕小孩不懂　正確讀音曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

部首唸法竟然也存在代溝？一名網友近日發文詢問，現在是否還有人會將「宀部」稱為「寶蓋頭」，意外引發跨世代網友的熱烈討論。許多人表示，日常生活中若不說「寶蓋頭」，對方可能根本聽不懂是在指哪個字；但隨著教育體制的改變，年輕一代似乎對此說法感到陌生，更偏向直接唸出正式讀音。

吃壽司巧遇生字 「寶蓋頭」差點脫口而出

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads提到，昨日帶著小孩去吃壽司郎時，孩子指著菜單上的北寄貝詢問，「一個『宀部』，下面再一個『奇』怎麼唸？」原PO一看立刻認出是寄信的「寄」，當時內心直覺想回答「寶蓋頭下面一個奇」，但話到嘴邊卻硬生生吞了下去，深怕這個充滿年代感的說法會讓孩子聽不懂，這才上網發問「現在還有人會講寶蓋頭嗎？」

一票人還在講！ 網友：打電話確認必備

文章曝光後引起熱烈共鳴，不少網友留言分享生活經驗，「寶蓋頭+1，我也這樣講」、「這部首正式讀音我還真的不會唸」、「打電話確認名字是『宏』還是『弘』，一定會問是寶蓋宏，還是工厶弘」。

還有一名民國88年出生的網友表示，到現在還是這樣唸，甚至打算去問現在的小學生是否還聽得懂。

不過，另一派網友則回，「民國93年的我都說寶字頭，再不懂就說寶貝的寶的部首」、「跟著小孩學部首才知道要講『ㄇㄧㄢˊ』部」、「我都直接手寫在空中比較快」、「現在學校好像都教正式讀音，講寶蓋頭會被老師糾正」。

▲「宀」讀音與「棉」相同。（圖／翻攝自教育部《重編國語辭典修訂本》）

教育部辭典解惑 「宀」讀作「ㄇㄧㄢˊ」

事實上，根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「宀」的正確讀音為「ㄇㄧㄢˊ」。該字在古代是指一種四面有牆，上方有覆蓋物，內部有堂有室的「深屋」。

雖然現代國語教育要求學生掌握正確的部首讀音，但「寶蓋頭」作為約定俗成的俗稱，仍深植在許多成年人的語言習慣中，成為一種獨特的年代印記。

►一堆煩惱！黃大米曝「打開這款APP」秒燦笑 大票人認證：超療癒

►大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」 亂丟罰6000

►剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！ 律師揭關鍵嘆：極限了