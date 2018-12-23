失戀妹搭車淚崩！哽咽「肩膀可以借我嗎」　古意男上秒超暖...結局卻神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

一名單身男網友前天搭火車時，隔壁坐了一位身材姣好的正妹，沒想到途中對方突然淚崩，而他趕緊奉上衛生紙。妹子一邊拭淚，一邊訴苦失戀心情，甚至主動問他能不能「出借肩膀」；沒想到，男生超古意反應惹笑一堆人，不禁吐槽「憑實力單身」、「這魯的不意外」。

男網友21日上午坐火車時，身旁美女莫名其妙哭了起來，他見狀立刻從包包拿出一盒抽取式面紙，對方抽了兩張擦淚，也不禁破涕為笑，問道「你都是帶整盒面紙出門的嗎？」而他突然被這麼問了一句，空白腦袋根本來不及思考，只簡單回說「是的。」

後來，女生主動提及，自己是因為失戀心情不好，所以忍不住哭了，在確認原po沒女友，而且還單身很久後，她再度爆出了驚人的一句，「肩膀可以借我靠一下嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原本充滿粉紅泡泡的浪漫橋段，在男網友遲鈍的回應下，瞬間化為烏有，他竟說「旁邊有欄杆妳去靠著吧！」重點是，他心裡想著，「X的，面紙都給她了，還想用我肩膀的衣服擦眼淚喔，而且廢話還很多呢…，是不能帶整包面紙出門嗎？」

結局讓大票網友不禁搖頭，紛紛感嘆「難怪會魯+1」、「你活該每天囧一包」、「靠實力單身欸」、「超級大滷鍋耶」；不過也有人表示，「幸好你腦袋很清醒，免費送上門的還是小心一點比較好」、「真男人...欣賞你」。

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