桌上的錢不見！每月上繳2／3薪水　媽闖他房間亂翻還裝傻

▲原po桌上零錢不見，發現是媽媽偷拿。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉姵呈攝）

網搜小組／綜合報導

過半的薪水都上繳了，家人卻還進房間偷翻？一位男網友日前在臉書抱怨媽媽偷拿桌上的零錢，被發現後卻死不承認，讓他既生氣又失望。他認為從小父母就教他不能偷東西，自己卻做了壞示範，貼文一出也引發網友熱議。

這位男網友在臉書「爆怨公社」中表示，前幾天發現房間桌上的零錢不見了，詢問媽媽之後，對方卻矢口否認。後來原po想去買早餐，發現桌上的零錢又消失了，但媽媽還是給一樣的答案。

原po這次故意說了一句「我記得桌上有200多塊」，媽媽馬上就回說「屁，才70」。男網友這下生氣要求媽媽道歉，但對方還是不認錯，還說「養你到那麼大都沒跟你計較什麼了」，讓原po十分失望。

原po說，自己每個月2／3的薪水都交給媽媽，如果媽媽有需要可以直說，不需要用這種方式，「我媽從小到大灌輸我不能偷別人東西，但卻做了這個壞示範。」更讓他生氣的是，媽媽明明做錯事卻不承認自己的錯誤，「長輩並不是永遠都是對的」。隨後他還是好好跟母親溝通，表示需要什麼直接講，不要用偷的還不承認，卻也瞬間噴了2張藍色鈔票。

網友表示，「其實就只是尊重而已，如果真的需要，說一聲應該也不是大問題」、「重點在最後那句，導致噴了2000，如果不說，頂多拿你桌上的零錢而已」、「很多人滿口大人道理，做的卻是小人之事」。

不過也有人認為沒什麼好計較，「又沒多少錢，他養你都花那麼多了」、「回頭想想家人養你幾年了」。但原po也有說道，「我只是要聽到道歉而已，錢多少無所謂」，自己要的只是尊重，只要有需要，都願意再看能力多補。

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