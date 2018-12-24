他買自強號靠窗！阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒　結局超療癒

▲原PO說，阿桑還覺得原PO坐的站比她近、很小氣。（圖／自強號資料照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友搭台鐵自強號時，發現一名阿桑坐到他買的位子，請對方起來卻被嗆「你就坐那邊就好了」、「愛計較餒」，他的下一步舉動讓網友喊療癒。他直呼，也曾讓過一名長者，自己從台北站到高雄，但這次對方態度這麼差，「我讓誰都可以就是不想讓妳」。

「真的不明白現在的老年人是怎麼回事，我是不知道你多想看宮廷劇、多麼心胸寬闊啦.....」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，買一班自強號靠窗車票，「基本上我除非必要，否則不太奉行讓位法則。」

「當我走到位置，看見的是我的位置被坐人了。」原PO表示，當下盯著阿桑，「她看了我一眼就繼續看她的宮廷劇」，對她態度不甚滿意，於是請她起來讓位，「不好意思哦⋯⋯妳坐到我的位置了，跟妳換一下，妳坐旁邊好嗎？」他表示，後來才知阿桑的位子在他旁邊。

原PO指出，阿桑當下很兇用台語說，「你就坐那邊就好了，在那邊愛計較什麼，愛計較餒、愛計較，這裡就都可以坐，一直要換位置幹嘛什麼的。」他當下回應，「不好意思，因為這裡的位置是我買的」，見對方僵持一段時間後終起身，「我只覺得哼哼...我贏了。」根據他貼出的車票，他搭23日下午1時13分從屏東開往新左營的自強號。

▼原PO表示，也曾讓過一名阿嬤，自己從台北站到高雄，「是因為她態度好」。（圖／台鐵區間車資料照／圖中人物和新聞無關／記者賴文萱攝）

原PO也說，「嗯......對不起，我是可以讓，也可以不計較。曾經我也讓阿嬤坐過我的位置，而我從台北站到高雄，我覺得可以是因為她態度好。但妳態度很差，宮廷劇聲音開那麼大，看到人當下是斜眼的看，問都不問，我就不需要對妳好了。」

原PO表示，「也許有人覺得我心胸狹窄，但的確空位置那麼多，未必就一定是我得要讓吧？為何不是她跑去別的地方坐呢？何況態度那麼差、超差！我讓誰都可以就是不想讓妳。」

原PO也回覆網友說，阿桑還覺得原PO坐的站比她近、很小氣，「我最後還是因為她起來，跟她說聲謝謝了」，不然就要花時間召喚車長。

其他人則指出，「態度不佳真的會很火」、「真的很不喜歡倚老賣老的感覺」、「換做我，我也跟你一樣一定請她起來，講話態度決定一切」、「奇摩子的問題」。