虐童零容忍！南市私幼不當管教情節重大　行為人重罰40萬姓名全國公告

▲台南市教育局嚴辦私立幼兒園不當管教事件，主事教保員遭重罰40萬元並終身禁教。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安南區某私立幼兒園發生教保服務人員對幼兒不當管教及體罰事件，教育局表示，經召開「教保相關人員違法事件認定委員會」審議後，確認相關人員違法情節重大，教育局於26日依法對主要行為人、劉姓教保員裁處新台幣40萬元罰鍰，並認定其終身不得聘任為教保服務人員；另對搭班的陳姓助理教保員裁處6萬元罰鍰，並管制1年不得任教。

教育局指出，兩名人員姓名及事發時任職機構名稱，均已同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及「全國教保資訊網」，以昭公信並作為警惕。

教育局說明，接獲通報後，隨即依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》啟動調查，並入園調閱監視器影像進行查核。經調查認定，劉姓教保員於教學及照顧過程中，對幼兒施以多次不當行為，已逾越一般社會通念可接受範圍，並造成幼兒恐懼，委員會據此認定其行為屬情節重大之體罰與不當對待，依《教保服務人員條例》第12條及第40條規定，予以重罰並終身管制。

針對陳姓助理教保員部分，教育局表示，雖非班級主要教學者，但於協助帶班期間，亦有多次對幼兒不當管教之具體事實，顯見其法治觀念不足，行為已損及幼兒權益，具高度可責性。委員會因此認定其行為屬情節重大之不當管教，依法裁處6萬元罰鍰，並管制1年不得聘任為教保服務人員，同時要求其參加相關輔導研習課程。

此外，教育局也指出，該幼兒園負責人未善盡管理及督導責任，導致園內發生嚴重不當管教事件，已依《教保服務人員條例》第46條規定，裁處負責人6萬元罰鍰，並命其限期改善。

為保障家長知的權利，教育局已於官方網站建置「幼兒園不適任人員公告專區」，將經認定違法並受一定期間或終身不得聘任之行為人姓名、任職機構及處分結果完整公開，供民眾至該專區或「全國教保資訊網」查詢，共同監督幼兒園教保品質。

教育局強調，市府對任何形式的體罰與不當管教一律採取「零容忍」立場。自114年起，針對情節重大的體罰及不當管教案件，除對行為人及負責人處以行政罰鍰外，亦將視情節對幼兒園處以減少招生名額、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年，甚至廢止設立許可等處分，全面守護幼兒安全與受教權益。