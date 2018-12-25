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怕員工受困車潮！老闆宣布「12/28上到中午」...4項超佛心規定網友全跪了

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▲車子,交通,塞車 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲每到連續假期，各地總會出現返鄉車潮讓交通大打結。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

每到連續假期，返鄉人潮總會讓各地交通大打結，竟有老闆為了不要讓同仁們受困返鄉車潮，宣布在放假前一天全公司提早半天下班，讓員工們直呼老闆真的太暖了。網友在臉書上分享公司宣布此項政策的公告，許多網友都直呼超羨慕，還有不少人急著問原PO還有沒有職缺，準備要去應徵。

網友在臉書「爆怨公社」社團中貼出公司的公告，「因應108元旦連續假期，為避免同仁陷入返鄉車潮，12/28（五）提前至中午12：00下班，請大家務必注意交通與旅遊安全，祝福大家～佳節愉快、諸事順利」，右下角還有公司名稱和董事長的署名，讓他忍不住說，「我要抱怨我老闆，這麼替員工著想，你到底賺不賺的到錢啊你！太生氣了。」。

▲公司為了不讓員工受困返鄉車潮，元旦連假前一天12/28提前半天放假。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲公司為了不讓員工受困返鄉車潮，元旦連假前一天12/28提前半天放假。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在貼文中列出公司的4項佛心政策，平常公司出差住3000以內的飯店公司買單，拜訪客戶的所有餐飲開銷都算公司的，「平常上班時間8:30，怕我們塞車或睡太晚，直接訂成8:30～ 9:00之間都不算遲到，還不准我們加班，下班時間一到直接關空調叫我們滾回家。」

網友們看到他的貼文都羨慕死了，「真好……佛系老闆」、「別人的公司從沒讓我失望」、「這樣好的老闆我一輩子都遇不到，羨慕啊」、「遮住公司名稱怕別人搶著被你老闆寵嗎」、「明智的決定，會讓員工更加努力為公司努力」、「怎麼那麼好！我們老闆娘八不得我們一個人做3個人用」。

還有不少網友跪求公司名稱和職缺，紛紛搶著要去應徵，「有缺員工嗎」、「哪裡找這種工作」、「你缺同事嗎」、「幹嘛遮掉公司名，我要去應徵」、「佛心老闆缺員工嗎」、「請問公司在哪？還有職缺嗎」。

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關鍵字：爆怨公社,佛心,公司,連假,返鄉

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