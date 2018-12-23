留1星被公審IG！成大碩士男友「還原經過」　拉麵店爆氣：老闆恩仇必報

記者許力方／綜合報導

台中人氣拉麵店「麵屋六花」因消費糾紛遭洗1星負評，老闆憤而公布情侶Instagram帳號，引發爭議。延燒6天至今，成大碩士男方出面解釋，因被公開帳號，遭受店家不理性回覆和粉絲謾罵，本打算默默讓事件過去，沒想到被罵得更嚴重，便以1251字8點聲明還原事發始末。老闆則3度暴怒，發公告反嗆「當下為何不反應」、「老闆只是恩仇必報」、「造成困擾還多賞一巴掌就躲起來，這種行為很道德？」

事發於13日，情侶前往拉麵店用餐，購票後等了約50分鐘才被店員告知要重排，決定退費，17日不滿受辱，留下1顆星評價：「好聲好氣詢問店員，態度極差，很大聲的呿，大力甩東西。」店家不滿遭抹黑，氣得馬上留言，「沒看到要拿牌子等很久吃不到又不想排隊惱羞，怎麼不解釋一下？我是不曉得你什麼毛病，但你男朋友好歹也成大碩士，不止縱容還陪你一起犯傻，以不實內容損人商譽，那就曬恩愛情比金堅一起出庭吧」。

▲台中人氣拉麵店爆發消費糾紛，老闆「公開情侶IG」公審。（圖／翻攝臉書）



老闆當天隨即透過粉絲團爆氣嗆聲，「這種爛客人就是台灣的社會問題之一，本店從不搞以客為尊這種糟蹋員工尊嚴的狗屁東西，要來當大爺的奧客，在下奉勸愛惜生命…」並公布情侶的IG私人帳號。未料，谷歌評論疑似遭親友團洗1星負評，店家隔天便刪除公審文，發公告嗆聲「心疼你的人突然會通靈，來幫你出氣了？」

糾紛延燒6天，雙方不斷發文隔空對話，20日女方先是公開發千字文回應道歉，否認號召親友團洗負評，並強調「不太介意帳號被公開，我願為我的言論負責」，但不能接受店家不雅字眼公開污辱，還呼籲不在事發現場的評論者收回負評，希望事件就此落幕。

男方則於22日相繼公開發文，以8點聲明還原當時，解釋1星評論只是平鋪直敘、不帶偏見寫出事發經過，換來的卻是店家、粉絲的情緒性謾罵，且兩人都是用真實帳號，才會被追查出私人IG，店家沒有試著連絡，而是直接公開，「我們曾私訊店家想私下和解這件事，但店家依然是回了情緒性的詞句，然後就不再回覆了」。

▲情侶留1星負評批員工！拉麵老闆反嗆：你成大碩士耶。（圖／翻攝谷歌）



他也提到，用餐前看到有人推薦、評價不錯就去了，事後仔細看評價才注意到，一年多來只要評價低於3星就會被老闆警告要「吉」，「我們並不是第一個，只是剛好被老闆發到粉專而已。」

對此，老闆也在臉書公告5點聲明3度暴怒嗆聲，「老闆只是沒念過什麼書的粗人，恩仇必報而已，人家沒事甩我巴掌必回拳頭，看到對方學經歷才會深感意外」，不是不能接受批評，若是批評不是幹話，沒有不聽的道理，但當下為何不反應；至於公布IG，「造成我困擾還多賞一巴掌就躲起來，算準店家為了生意不敢怎樣，這種行為很道德？既然你我定義不一樣，當然是聽公眾來評理。」

▲老闆當天就發文公審，隨後刪文。（圖／翻攝臉書）



★男方聲明全文如下：

不好意思，我是男方當事人。一直沒有公開回應的原因是一開始真的只是單純就自己的體驗寫評論而已，後來也曾試著在店家的頁面上解釋，但受到店家不理性的回覆以及店家粉絲的謾罵後，發現店家並沒有打算理性溝通，覺得自己解釋再多也只是換來店家粉絲們的言語暴力而已。就打算默默讓這件事過去，畢竟自己只是一個小老百姓，還是有自己的生活要過…

但後來發現不發言好像會被群眾認為心虛，反而被罵得更嚴重。所以才想把事情講清楚，以免生活被繼續打擾。

1. 我只是平鋪直敘地把當天事情發生的經過寫出來，但店家卻說我輕描淡寫。我自認為寫評論應該是不帶情緒、不帶偏見，但換來的卻是店家與其粉絲的各種冷嘲熱諷、各種情緒性的謾罵。

2. 我們評論是用Google的真實帳號，不是假帳號，店家也從而找到我們的IG；真要躲在背後偷偷罵的話，我們就用假帳號了。而店家有我們的Google及IG後，也沒有試著跟我們聯絡，而是直接公開到粉絲專頁上。我們曾私訊店家想私下和解這件事，但店家依然是回了情緒性的詞句，然後就不再回覆了。

3. 店家不願意跟我們私底下溝通，卻把這件事發到粉專上。我不確定店家的用意是什麼？公審？討拍？利用我們做行銷？我沒有經營過粉絲團，不確定店家真正的想法是什麼，我只覺得這對解決事情沒有幫助。

4. 店家說我們號召親友去刷他們一星，我們真的沒有。店家覺得只要刷一星的都是我們的親友，那是不是刷五星的都是他們的親友？真的要刷評論的話，當初就會是由我們先公開把這件事發到Facebook上，而不是由店家了。所以到底是誰在刷評論？

5. 我已經說明過了，我們並沒有因為沒吃到拉麵而感到惱羞。其實我相信店家可以拿到這麼高的評價，食物絕對是有一定水準！所以沒吃到，我只怪自己一開始沒看清楚說明，覺得遺憾而已。而我給一星單純只是因為經詢問店家並按照指示退費後，卻得到不禮貌的回應，覺得受辱才給出差評，並沒有針對店家的食物。

6. 現在願意為員工挺身而出的老闆真的不多見，我也很羨慕六花的員工。但慣老闆是員工慣出來的；奧客是服務業養成的；不分緣由地挺員工會不會影響到店家的服務態度？「不以客為尊」是不是要無限上綱？是不是要「以員工為尊」？我覺得人與人之間本來就是互相尊重，沒有任何一方需要哈腰屈膝，但也沒有任何一方可以用忙碌、疲憊、心情不好來當正當理由對另一方不尊重。

7. 在去用餐前只看到有人推薦、評價不錯就去了，但在事件之後仔細去看評價才注意到，其實這一年多來，只要留的評價低於三星就會被老闆警告要吉，或是冷嘲熱諷、酸言酸語一番。我們並不是第一個，只是剛好被老闆發到粉專而已。

8. 我相信大部分的台灣民眾還是理性的，所以希望各位沒有去吃過的網友們，不要因為這個事件去給店家任何的正負評論；可以的話，沒吃過但已經給評論的也請收回。讓評論平台回歸到當初的本意，讓消費者們真正可以依據評論衡量店家的食物/服務/環境/價格適不適合自己的需求。

最後，謝謝各位媒體記者的報導。當初因為我們想息事寧人，所以Facebook上一面倒地只有店家說法，而記者覺得應該平衡報導才主動跟我們聯絡。期待以後看到的新聞都能公正地從不同角度報導，不帶偏頗。謝謝。

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