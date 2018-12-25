為了陶瓷聖誕杯！婆婆扛4個杯子蛋糕回家　呆頭尪吃完就丟惹怒人妻...結局暖哭

▲婆婆特地去買聖誕造型的杯子蛋糕給他們吃，結果老公一吃完就把杯子丟掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者徐溱謐／綜合報導

聖誕節是大家一起歡慶的日子。一名女網友的婆婆在平安夜特地去幫他們一家買了4個聖誕造型的杯子蛋糕，他們開開心心的吃完後，老公竟然直接把陶瓷的杯子丟到垃圾桶，她看到這一幕非常生氣，和老公大吵起來，幸好在一番溝通後，老公終於懂得婆婆的用心，讓事情有個完美又溫馨的結局。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，婆婆在平安夜買了4個杯子蛋糕給他們夫妻倆和2個孩子，全家人一起吃完後，她和老公邊收拾桌子，邊把陶瓷杯子拿到廚房，「我很順的要洗一洗放好，他竟然直接把兩個丟垃圾袋。」看到老公這個動作她瞬間停止動作，兩人開始吵起來。

女網友：你幹嘛丟掉？

老公：吃完不丟掉是要要幹嘛啦？

女網友：你是白痴喔，這怎麼可以丟掉要留好做紀念！

老公：我怎麼知道這種東西要留。

女網友：好，就算你要丟這是玻璃這是陶瓷也不能丟垃圾袋。

老公：吃完就丟掉不然要幹嘛？

女網友：..........

婆婆在一旁看見了他們兩個為了杯子起爭執，趕緊上前勸架，兩人也不好再繼續吵下去，回到房間後，女網友向老公解釋，「媽媽一番好意買回來給我們，這一路她不知道是怎麼帶回來的，是多麼期待看到我們開心的樣子，你就這樣丟掉對嗎（我婆婆不會開車不會騎車都搭捷運走很遠）？」

女網友對老公說，「媽媽很辛苦要帶這些走回來，她一路上一定小心翼翼，她看到我們開心她就開心，你這樣她會難過，所以我才罵你。」老公聽完後似乎也知錯了，趕緊到客廳向婆婆道歉，說自己沒有想那麼多，婆婆也體貼地說沒關係，讓這起平安夜的小插曲順利落幕。

網友們看到她的貼文都覺得老公真是太呆了，「這個很可愛啊，留著當杯子當筆筒都好啊，重點是婆婆的愛心如果她看到被丟了可能會難過」、「好可愛，杯子比蛋糕還貴，這個誰會想直接丟掉啊」、「這種要上哪買的？當然要留作紀念啊」、「哇這種丟掉幹嘛，好可愛啊，當擺設或者種點小植物都是一道小小的風景」。

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