夫妻帶兩寶占位「她猛夾4份菜」！同桌8人看傻　主揪：哪來自信要人犧牲

▲原PO說，這位媽媽只要一看到上菜，就會把菜轉到她的面前，幫先生小孩挾菜，讓食物瞬間少了4份。（圖／美食示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃士原攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友抱怨，和朋友的一家四口同桌吃飯，對方是兩名大小加兩名約4、5歲的小朋友，結果這家人的行為「看在我們其他8個人的眼裡，真的是無言以對…」原PO當下白眼快翻到後腦勺，「我看著他們盤子裡的蝦子，也默默流下一滴淚…我真的很想對這位媽媽說妳哪來的自信」；他也有兩名小孩，「出去吃飯，我一定連小孩的錢堅持要算。」有人則建議，「當這位媽媽要把菜轉過去時，伸手按住轉桌，用力把菜轉到自己面前。」

原PO今天（24日）在「爆怨公社」臉書社團說，相信大家一定都有一群朋友出去吃飯或吃喜宴的經驗，正常是一桌坐10個大人；當下他這一桌坐10個大人外加兩個小朋友，「正常情況如果我帶小孩的話，我會不好意思小孩也占位子，我可能會選擇一個小孩用抱的，另一個小孩椅子推旁邊一點。」

原PO表示，可是與他同桌的小資家庭並非如此，而是大方占據桌子的3分之1位子，「接下來上來的每一道菜，這位小資家庭的媽媽，就會先把菜轉到她的面前，幫她的先生小孩挾菜，當然這也無可厚非，這麼體貼的老婆丶太太，我們也只能給於最大的掌聲。」

「可是他O的你知道嗎」，原PO生氣地說，很多菜例如肉丸子、蝦子丶小羊排，盤子裡就只有10顆、10隻、10塊、10坨，一上桌瞬間少了4份，「有沒有考慮一下我們同桌其他8個人的心情」？

▼原PO說，以後盡量不跟這家人同桌。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

「你以為這樣就結束了？不⋯」，原PO後來發現，這名媽媽挾給她的先生、小孩的菜，並不是每一樣都愛吃，有些菜放在他們面前的小盤子直到結束都沒吃，「這看在我們其他8個人的眼裡，真的是無言以對⋯」

原PO提到，這次是一群朋友出遊，吃飯的錢只有算大人，小朋友並沒有算錢，「我真的很想對這位媽媽說，你哪來的自信覺得我們同桌的8個大人都必須有兩個人犧牲他的菜。」

原PO直呼，「我計較的不是我蝦子沒吃到，我計較的是小丸子啊！如果你是我你會怎麼做？事後你是否會告訴這位朋友，你們是否要考慮一下其他人的感受？我是整個白眼翻到後腦勺。」

對此，有網友建議，「上菜就轉到自己前面，主動夾給其他人，說大家不用客氣，盡量用即可。事後抱怨無法治療內傷的」；原PO回，「我其實沒有內傷啦！只是覺得這位媽媽在小孩面前做了不好的示範」；該網友又說，「嗯嗯，那您的修養比較好，如果是我肯定很哀怨，轉盤用力給他轉下去就對了」；原PO嘆「突然覺得我真的好卒仔」。

▼原PO表示，自己也有兩名小孩，「出去吃飯，我一定連小孩的錢堅持要算。」（圖／達志影像／示意圖）

也有人直呼「我蝦子沒吃到會生氣氣啊」；原PO說「我看著他們盤子裡的蝦子，也默默流下一滴淚。」有人表示，「上菜時，當這位媽媽要把菜轉過去時，伸手按住轉桌，用力把菜轉到自己面前。記著在夾菜時按住轉桌，不讓動，夾完再轉到其他人面前，最後再轉到小資家庭面前」；原PO回「那位媽媽力氣比我大」。

有人分享自己的經驗，「餐桌禮儀⋯⋯再來其實我自己也發生過我爸好友婚宴，但是只有一桌，重點小孩也國小了，硬生生坐十人就很擠的桌子，要坐12人，擠不下，當場我家老爺超不爽立馬帶我們走人。」原PO回，當天他是活動主辦人無法離開，「可是又不想被人家說跟小孩計較，為難啦！」

也有人認為應該當面講，「為什麼都是朋友不能直接說，要悶著生氣呢？直接說讓對方不要這麼自私吧。」原PO回「認識3、4年的朋友了，我是第一次跟他們同桌吃飯，下次知道怎麼做了」，以後盡量不跟他們同桌。他也回應網友問題說，可以事後跟朋友算小朋友的錢嗎；他也有兩名小孩，「出去吃飯，我一定連小孩的錢堅持要算。」