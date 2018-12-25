交換禮物下限NT.50！他土豪式掏「2張鈔票」　價值2500台幣…網一看吐了

▲什麼禮物價值2500新台幣？太讓人心動了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

今（25）日就是一年一度的聖誕節，許多人都迫不及待要和朋友、同事玩交換禮物。一名男網友貼出自己準備的物品，雖然規則指定最低下限是50元，他卻拿出總價值「2500元台幣」的糖果，十分「有誠意」。看到照片後，其他人都笑噴「投票最爛的禮物肯定選你」、「你會被打死」、「全殘跟半殘，請選擇」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，「我準備的交換禮物，這樣能活著走出去嗎？」仔細看看照片，他手中正拿著一個用粉紫色的紙包裝好的盒子，盒子上還寫「價值2500台幣」，下方還畫有一個圖案表示「恭喜啦！」

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▲這麼小的盒子，單價卻很高…難道是戒指之類的禮物嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

再看看原PO準備的禮物，到底是什麼價值2500元呢？他直接拿出「2張鈔票」，分別是「2000元」及「500元」，而這2張紙鈔都印在糖果的包裝上。原來這2500根本就是普通糖果，只是包裝印有鈔票圖案而已。

▲這…誰送的，說出來我保證打死你！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO文中還說，他們規定送禮最低下限是50元，「盒子剛好50元」。看到照片後，其他人都紛紛喊打，「拿到的人看到會很期待～打開看到會很賭爛想打人」、「我要吐了，吐血了」、「我可能會拿來丟你」、「梁靜茹借你勇氣嗎」、「保險記得保多一點」、「明年墳頭草應該是你的身高無誤」、「你是不是想讓聖誕變清明」、「該換一雙運動鞋了，當天你會覺得它很實用，不管是跑路還是路跑」。

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