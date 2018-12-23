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約3友羅東過聖誕！說了2個月變「一人旅行」　桃園妹：一次就怕

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羅東夜市。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO說，「心情被搞糟了，但是假都請了 ，我還是想出去玩。」圖為知名的羅東夜市。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

難道這就是旅行的意義？桃園一名女網友原本和3名朋友要一起出去羅東玩，結果朋友因各種原因缺席，最後變成她一個人的旅行，讓她感嘆「沒有約定，沒有期待，沒有期待沒有傷害，所以早知道不約了。」她自嘲「我還能自己一個人住四人房，不錯吧。」

女網友22日在「爆怨公社」臉書社團說，她10月19日開始計畫，預計本月23、24日一起從中壢到羅東過聖誕節，一人交通加上住宿1000元有找，「我很努力地幫他們計算了最省錢的方式」，房間都訂好也都匯款。沒想到其他人近日陸續變卦，以下為原PO和他們的對話：

12/18早上
朋友A：我有答應23、24的旅遊嗎？
原PO：……有啊！房間都訂好了。
朋友A：好的，那我再喬一下時間好了。
（當天晚上）
朋友A：我那天有約工作了，真的排不開，下次再請你們吃飯當賠罪好嗎？
（於是四人行三缺一了）

▼原PO被放鳥後，決定一個人去旅行。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

12/20
朋友B：我們搭什麼車去
原PO：自強號啊！
朋友B：我覺得區間車比較便宜。
原PO：……也是可以啦…只是坐比較久而已。
--
12/22凌晨2點
朋友C：我出發前一天要工作到2、3點，我能搭晚一點的火車跟妳們會合嗎？
原PO：……嗯！好吧！
（當晚10點）
原PO：妳（朋友B）明天要在中壢上車，那我在桃園上車，上了車再跟你會合。
朋友B：可是我那個來……
原PO：……所以……？
（朋友B開始不讀不回了）
（原PO打電話給朋友B)
原PO：所以妳打算……？
朋友B：就不是很剛好。
原PO：妳要休息嗎？
朋友B：嗯……
原PO：那我要跟另外一個說妳沒辦法去了。

▼原PO自嘲「我還能自己一個人住四人房，不錯吧。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

原PO表示，最後討論結果是朋友要照比例還房間的錢，「心情被搞糟了，但是假都請了 ，我還是想出去玩，我把我的想法告訴我的家人 ，結果她們居然開始跟我討論起投資報酬率？還建議我禮拜一乾脆銷假上班。」

原PO認為，「旅行不過就是個包包背著說走就走的事情，一個人去也無所謂，畢竟這裡是台灣，明天（23日）還是出發吧！只是四人行變單人行了，其他的好像也沒什麼改變……？」

原PO後來補充說，「好多人都問C去哪了，C在昨天跟我說她感冒了，基於朋友的考量，她出發前一天工作到那麼晚，隔天肯定沒精神又生病，也很難玩得到什麼。在跟她說B不去了之後，她就問我『所以取消了嗎』？我只回答她『妳好好休息吧』！」

▼3名友人沒去，照比例還原PO房間的錢。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲▼閨蜜、好友、好朋友、友情、友誼。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

有網友說，「這種感覺超差的耶，期望越大失望越大，沒有期望沒有傷害」；原PO回，「沒有約定沒有期待，沒有期待沒有傷害，所以早知道不約了」。有人安慰，「這次就自己單獨開心玩吧！當朋友可以，但要再出遊免談，跟他們沒下次了」；原PO回「一次就怕了」。

原PO回覆網友問題說，「重點是我10月就計畫好了，他們有很多時間可以調整工作。」有人留言，「久了就習慣了，他們有補妳錢，自己沒貼到錢就好」；原PO回「我還能自己一個人住四人房，不錯吧。」

其他人則說，「所以這就是為什麼我寧願一個人出門」、「太悲劇了，劇情跟電影一樣，看能不能路邊拉一個伴同遊」、「加油，我也有遇過，自從一次以後，我就不太相信所謂的提早預定行程，哈」。

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關鍵字：旅行,爆怨公社

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