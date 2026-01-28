俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

▲圖左俄兵身穿披風想躲過無人機偵查，結果被炸。圖右則是被懲罰的俄兵，整個人只穿著內褲綁在樹上。（圖／翻攝自X、臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭持續膠著，近期一段影片在網路上瘋傳，可見俄軍士兵為躲避無人機熱感應偵測，披上「隱形斗篷」在雪地中移動，外型神似企鵝，最終仍遭烏克蘭無人機鎖定轟炸。與此同時，俄軍內部發生虐待事件，指揮官把士兵整個人頭下腳上綁在樹上，在雪地中僅穿內褲飆罵。

穿隱形斗篷 俄兵仍被炸飛

每日郵報、太陽報報導，俄羅斯士兵為了躲避無人機，身披具隔熱功能的披風，在冰封戰場上獨自移動，披風下露出雙腳，搖搖擺擺的樣子活像一隻企鵝。只不過這件隱形斗篷並未讓他躲過無人機偵測，無人機精準鎖定位置之後，發動攻擊。

不服從命令 被扒掉衣服綁樹上

俄軍內部殘酷懲罰手段也曝光，根據流出的影片，俄軍指揮官針對遭控擅離職守、不服從命令的士兵施以酷刑。在俄烏戰爭前線的嚴寒雪地上，一名士兵的冬季軍服早被扒光，全身只穿著內褲，整個人遭膠帶倒著黏貼綑綁在樹幹上，另外一人則是被迫吃雪。

指揮官滿口髒話咆哮著「（他們）想從陣地逃跑，不聽命令」，接著把雪強塞進其中一人嘴裡，並開罵「吃下去」。其中一名被懲罰的士兵則是絕望哀求「不會再犯」、「對不起」，但指揮官回嗆「你該去工作，別想跑。我有叫你去哪裡嗎？」

在俄烏戰爭和平談判進行之際，這些酷刑似乎正接連發生。烏克蘭頻道Butusov Plus稱，俄羅斯把人當成牲畜，因為只有畜牲才會一聲不吭服從命令，「這就是普丁的俄羅斯」。