　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X、臉書） 

▲圖左俄兵身穿披風想躲過無人機偵查，結果被炸。圖右則是被懲罰的俄兵，整個人只穿著內褲綁在樹上。（圖／翻攝自X、臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭持續膠著，近期一段影片在網路上瘋傳，可見俄軍士兵為躲避無人機熱感應偵測，披上「隱形斗篷」在雪地中移動，外型神似企鵝，最終仍遭烏克蘭無人機鎖定轟炸。與此同時，俄軍內部發生虐待事件，指揮官把士兵整個人頭下腳上綁在樹上，在雪地中僅穿內褲飆罵。

穿隱形斗篷　俄兵仍被炸飛

每日郵報、太陽報報導，俄羅斯士兵為了躲避無人機，身披具隔熱功能的披風，在冰封戰場上獨自移動，披風下露出雙腳，搖搖擺擺的樣子活像一隻企鵝。只不過這件隱形斗篷並未讓他躲過無人機偵測，無人機精準鎖定位置之後，發動攻擊。

不服從命令　被扒掉衣服綁樹上

俄軍內部殘酷懲罰手段也曝光，根據流出的影片，俄軍指揮官針對遭控擅離職守、不服從命令的士兵施以酷刑。在俄烏戰爭前線的嚴寒雪地上，一名士兵的冬季軍服早被扒光，全身只穿著內褲，整個人遭膠帶倒著黏貼綑綁在樹幹上，另外一人則是被迫吃雪。

指揮官滿口髒話咆哮著「（他們）想從陣地逃跑，不聽命令」，接著把雪強塞進其中一人嘴裡，並開罵「吃下去」。其中一名被懲罰的士兵則是絕望哀求「不會再犯」、「對不起」，但指揮官回嗆「你該去工作，別想跑。我有叫你去哪裡嗎？」

在俄烏戰爭和平談判進行之際，這些酷刑似乎正接連發生。烏克蘭頻道Butusov Plus稱，俄羅斯把人當成牲畜，因為只有畜牲才會一聲不吭服從命令，「這就是普丁的俄羅斯」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空拍機投毒！　張美阿嬤農場發聲：兒子是巨嬰
一堆人模仿霍諾德攀爬101　起點處「拉封鎖線」
柯文哲有工作了！　民眾黨宣布新人事
台中女被房東趕出門！　帶1歲兒搭帳篷睡公園
沒讓座！　68歲男北捷狠揍20歲男
刮刮樂大獎連發！　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢中百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

俄兵穿「隱形斗篷」被炸　同袍剩內褲倒綁樹上、逼吃白雪畫面曝

撼動全球金價？　日本IHI研發「海水煉金術」要撈海底50億噸黃金

快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

印度墜機5死官員喪命！　飛機殘骸燒到焦黑畫面曝光

再度入獄！韓「戀童淫魔」趙斗淳破壞電子腳鐐　遭法官判刑8個月

醫師手滑按錯！　3周大早產女嬰遭誤打「5倍藥劑」慘死

女在家生產胎位不正　產婆暴力接生「扯斷新生兒頭部」當場身亡

致死率75%！印度立百疫情「感染源未明確」　世衛發聲

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝　台灣這10家上榜

服飾店驚見「92歲白髮婦」為生計搬貨工作　女客募250萬助她退休

建物展延開工6個月飆3.9萬戶　信義：「土方之亂」後恐加遽

企業資本支出大增...是明牌？！　半導體鏈爆成長訊號

加速校園污水接管　台南投入2.3億元將完成31校工程

台美關稅底定工具機廠按讚　整機到傳動產業再升級

高市早苗喊「國會沒過半就下台」　王鴻薇酸：反觀賴清德選輸翻桌

DFA是一把「雙面刃」！鄭宗哲更篤定留美繼續打拚：最好的我還沒到

「白化嬌客」彰化現蹤！白玉米蛇寒流中迷路　1/30開放抽籤領養

台股封關不封頂！開門見喜遍地開花　挑戰最猛元月漲點！

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

謝金河：低基期股窗外有藍天　悟蔡明興的魚尾巴理論

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

韓「戀童淫魔」趙斗淳再度入獄！

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

看透科技巨頭？　「國會女股神」狠砍蘋果、輝達

破紀錄大雪！札幌夜間列車停駛2天

華府智庫學者直指「台灣走後門」：制度設計操縱貨幣

即／金建希炒股、收賄　一審遭判1年8個月

更多熱門

相關新聞

老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

空軍第795旅今（28日）展示由天兵雷達、35公厘雙管防空快砲（GDF-006）與麻雀飛彈發射架組成的「彈砲合一」35快砲系統砲操。儘管35快砲系統被視為老舊設備，但傳出若能解決雷達問題，擬納入「台灣之盾」，負責擊殺無人機群。空軍連長邱耀霆少校表示，35快砲使用的高效能摧毀彈，在爆炸後會瞬間形成內含152顆鎢鋼珠的綿密攔截彈幕，能有效攔截低空的突襲戰機、巡弋飛彈，比較大型的無人機跟攻擊無人機，也可由35快砲實施射擊。

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

野生大象發狂扯車門　遊客緊急跳車逃命

關鍵字：

俄烏戰爭無人機俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

陳漢典收到紅包了！

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面