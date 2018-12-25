聖誕夜掛襪子！老母竊笑塞「吃土炸彈禮」　高雄妹一打開傻了：打回現實

▲聖誕襪裡只有1張「帳單」，驚不驚喜，意不意外XD～（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「媽～這可不是信箱！」高雄一名女兒趁著聖誕節的名義跟老媽要禮物，還特地在房門上掛著襪子，超明顯暗示自己想要一份超大豪禮；隔天她欣喜起床還真的看見襪子裡有東西，打開時卻驚見一張「吃土炸彈」繳費帳單，炸得她超崩潰說，「第一次放聖誕襪就這樣被打擊」，內心整個在淌血，果然薑還是老的辣。

從女網友PO在「爆怨公社」照片可見，精緻的聖誕襪上還有一小朵雪花，應景地掛在門上，等待著聖誕老公公光臨，沒想到還真的來了；另一張照片裡可見，聖誕襪被塞著一個夾鏈袋，裡面還放著一張白色的紙，看起來聖誕老公公似乎「有話要說」，只是這內容殺得女兒措手不及。

▲女兒聖誕夜前一晚欣喜在門口掛襪子，真心換來絕情。（圖／翻攝自爆怨公社）

女兒聖誕夜一早打開房門，看見聖誕襪裡有東西後興奮到不行，內心一個激動打開襪子查看禮物，只有一張「未拆封的繳費帳單」，讓她整個人都傻了，開始懷疑自己是不是看錯。

她在貼文上崩潰寫下，滿心期待會有什麼禮物會進去，結果一大早就看見這張帳單，「媽～這可不是信箱，我好難過......我難得第一次放聖誕襪！」一字一句都在傾訴著「比悲傷更悲傷的故事」，不敢相信拿到這份禮物。

▲孩子們醒醒，聖誕老人是不存在的。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

女兒的鼻酸聖誕禮物，引來網友紛紛留言說，「媽媽認可你長大了」、「襪子太小了，只夠塞帳單」、「間打回現實的概念」、「幻想究竟抵不過現實的意思」、「大環境不佳，連聖誕老人日子也難過了」、「變惡魔襪了」、「收到了名為『負責』的禮物」、「媽最喜歡的聖誕禮物『請繳費』」。

雖然原PO媽媽的聖誕禮物很殘酷，但還是有許多網友很羨慕這段母女情，「至少還有帳單，我什麼都沒有」、「我小時候放襪子我爸就笑我」、「你算好了，從小到大，我的襪子從來沒有東西」。

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