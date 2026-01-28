　
苗栗80年麵店闆娘「險猝死飛機上」　醫驚：血管塞成石頭

▲險猝死飛機上！苗栗80年麵店闆娘「爬1層樓就喘」　醫驚：血管塞成石頭。（圖／記者游瓊華攝）

▲苗栗80年麵店闆娘「爬1層樓就喘」，醫生檢查發現，闆娘的血管嚴重鈣化阻塞，隨時都有休克可能。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

苗栗三義知名80年老字號美食麵店驚傳老闆娘心臟不適，險些命喪黃泉。現年72歲的老闆娘短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗，甚至連爬一層樓都氣喘吁吁。原定還要出國到越南的她，經緊急就醫檢查後，醫師驚見其心臟血管已嚴重鈣化「塞成石頭」，火速安排住院，若當時堅持登機，極可能在飛機上猝死。

中國醫藥大學附設醫院冠狀動脈及結構性心臟病治療科團隊接手此案，發現患者病況極其危急，不僅左迴旋支血管完全阻塞，冠狀動脈主幹更存在「巨大鈣化結節」。主治醫師黃信鎰指出，該名患者是典型的「複雜高風險心導管治療（CHIP）」個案，血管斑塊長期堆積硬化，形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術根本難以撐開。

▲險猝死飛機上！苗栗80年麵店闆娘「爬1層樓就喘」　醫驚：血管塞成石頭。（圖／記者游瓊華攝）

▲為了與死神搶人，醫療團隊在心臟血管系副主任、醫師羅秉漢的指導下，決定動用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術。（圖／中國附醫提供）

黃信鎰表示，患者就醫時連日常活動都困難，檢查結果顯示血管嚴重堵塞鈣化，「如果真的上飛機，後果不堪設想。」根據台灣大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞若併發心因性休克，短期死亡率高達4至5成，一年內死亡率更逼近6成，治療難度與風險極高。

為了與死神搶人，醫療團隊在心臟血管系副主任、醫師羅秉漢的指導下，決定動用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術，透過穩定血流動力學，並搭配進階的「鑽石旋磨術」成功磨除鈣化結節，順利打通阻塞血管，手術歷經2個多小時；術後老闆娘恢復神速，兩天內就轉出加護病房，平安出院返家。

黃信鎰提醒，中重度血管鈣化好發於「高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患」三大族群。若民眾出現活動即喘、胸痛或冒冷汗等症狀，務必即刻就醫，切勿心存僥倖，以免錯過黃金救命時機。

01/26 全台詐欺最新數據

