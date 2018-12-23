影／好友一家不會下廚！男大生到府教做湯圓　「順手24道菜」網友全跪了

網搜小組周亭瑋／綜合報導

昨天冬至，一名男網友應朋友要求，到對方家教做湯圓，因得知他們一家人都不會下廚，他順手煮了24道豐盛菜餚擺滿桌，賢慧的男大生也毛遂自薦，表示洗衣、打掃、煮飯他樣樣自己來，而網友們看完紛紛豎起大拇指，讚嘆「這個是總鋪師的概念」、「太神了」。

▲滿滿一桌菜。（圖/陳小可授權引用）

男網友雖然和家人感情很好，不過由於喜歡一個人住外面的感覺，於是他從16歲開始，就獨自住一棟樓，而打掃、煮飯等家事，也是自己一手包辦。

男網友在「爆廢公社」提到，昨天他受友人所託，到對方家進行湯圓教學，因為朋友和他家人都不會下廚，所以他順手下廚煮飯，讓他們三代同堂吃飽飽，而原po也不禁笑問，「雖然我只會煮家常菜，跟朋友要吃的下酒菜，這樣有機會脫魯嗎？」

只見圓桌擺滿24道菜，不論鮮蝦、魚、肉、青菜一應俱全，根本和年夜菜有得拚。網友們對此紛紛回應，「可以嫁了QQ」、「會煮飯的男生，不囉嗦，直接99分」、「這些要吃到跨年嗎」、「可以當總鋪師了」、「我家可以順手一下嗎」。

另外，原po也透露，「我爸廚藝比我更強唷！我的廚藝有一半都是爸爸教的，平常在家，我應該就沒用武之地了，我媽跟我妹都看電視等吃飯。」

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