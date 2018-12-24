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觀光局公布「年度5大成果」　來台旅客可望突破1100萬大關

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桃園機場,登機報到手續,旅客,出國旅遊,航空公司（圖／記者季相儒攝）

▲今年來台旅客數提早達到1000萬目標，有望年底前達到1100萬人次。（示意圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

隨著來台旅客提前突破1000萬次大關，外界對於觀光局所做的努力難免好奇，今（24）觀光局就公布今年度（107）「5大亮點工作成果」，透露來台旅客穩定成長的原因，同時希望放眼明（108）年小鎮漫遊年，讓台灣之美能被世界看見。

一、來台旅客穩定成長，客源結構均衡

觀光局說明，預計今年可達1100萬人次（＋2.5％），客源結構均衡，遊程深度多元，新南向市場兩位數成長，達到初步成效，同時加強開發穆斯林市場，啟動穆斯林MMT計畫，邀請大馬明星、菲律賓網紅佳麗及網紅首度來台拍攝代言，並持續開拓高潛力客源市場吸弔引郵輪、會展獎旅、教育及包機市場，期望刺激來台旅客數。

二、活絡國旅多管齊下，引客往中南東部遊

在推動國民旅遊卡新制下，觀光局說107年1到10月使用國民旅遊卡於觀光旅遊相關行業消費額度達新臺幣37.14億元；推動「台灣觀光新年曆」，配合大型活動結合地方加強城市行銷，則推展跨域跨夜旅遊。另外，觀光局補充，為因應花蓮地震並為促進區域均衡發展，陸續推動振興花蓮、南部灣域及前進宜花東高屏暖冬遊等擴大國旅補助措施，帶動地方觀光經濟。

三、輔導產業轉型，提升產業價值

1.推動旅行業品牌化

觀光局表示，107年1到10月份計輔導200家、旅行業電商化107年1到10月則輔導40家旅行業以電子商務經營業務。

2.輔導觀光遊樂業營造優質品牌形象、開發新興市場

今年觀光局輔導旅宿業強化評鑑機制、品牌宣傳及加入國際訂房系統，並加強取締非法業者，營造優質品牌形象同時也開發新興市場。

3.強化觀光產業關鍵人才培育

像是辦理「稀少語旅遊輔助人員」訓練，107年度計培訓192人，同時開辦「稀少語導遊輔導考照培訓」－「輔導考照班」及「衝刺班」，輔導報考107年外語導遊人員考試計84人錄取。

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／連江縣交通旅遊局提供）

▲觀光局將今年定調為海灣旅遊年，帶動國人深度旅遊。（圖／連江縣交通旅遊局提供）

四、推動2018海灣旅遊年，帶動國人深度旅遊

1.海灣活動：

83場淨溪/山/灘活動，3.2萬人次參與；40場海灣活動，1,208萬人次參與，創造逾55.4億元產值；3場國際觀光論壇。

2.深度體驗：

10場綠色旅宿及友善環境推廣會；34條海灣旅遊優質遊程及推廣旅宿優惠；35款「探索台灣10+島-台灣好行旅遊套票」。

3.行銷宣傳：

台灣10+島之美宣傳影片、台灣10+島款款行天下專書、台灣10+島桃捷彩繪列車、台灣10+島島主徵選（11國351人參賽，投票9萬）、海灣旅遊MV徵集（107件，投票3.8萬）、海灣旅遊特展in總統府、 海灣旅遊成果展in松菸。

五、台灣魅力國際讚譽

1.萬事達卡2018年「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」調查，臺灣獲選為非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地第5名，肯定近年我國在新南向市場所做出的努力。

2.觀光局「親山篇」廣告影片獲美國旅遊周刊「2018麥哲倫獎」-「冒險旅遊目的地」銀獎殊榮。

3.觀光局「East of Taiwan國際行銷影片」獲2018葡萄牙國際觀光影片節最佳亞洲影片。

4.觀光局北觀處和平島公園及白沙灣2處據點榮獲Svayam Accessibility Awards 2018最佳無障礙觀光景點獎項。

ET快訊
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關鍵字：觀光客,觀光局

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