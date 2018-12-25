批暖冬遊「收買少數人的心」　苦苓：血汗錢補貼別人去玩！

▲暖冬遊補助擴大方案，全台22縣市都適用。（示意圖／記者賴文萱攝）

生活中心／綜合報導

交通部觀光局11月推出宜花東高屏暖冬遊補助， 18日再加碼「擴大國旅暖冬遊」，隨後又將原本獨漏的桃園、台北、新竹也納入，全台22縣市都適用，每房最高補助1500元，希望民眾出遊，進而刺激消費。不過，名嘴苦苓卻在臉書直批，「拿努力工作的錢補貼去玩的人！有天理嗎？」。

觀光局先前公布擴大暖冬補助方案，時間從108年1月1日到1月31日止（週五、週六不算在補助範圍內），自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元，最高補助1500元，全台22縣市皆適用。

▲每間房間只有一人能獲得補助，每人也只限補助一次。（示意圖／記者陳涵茵攝）

關心時事的名嘴苦苓也在臉書發文指，政府的「暖冬專案」根本是拿努力工作者的納稅錢，補貼到處去遊玩的人，更在下方留言「收買少數人的心，失去多數人的心」，認為政府還是沒記取教訓。此篇貼文至今已有超過600人按讚、139人留言。

貼文一出，部份網友在下方留言贊同，「是努力用心拿納稅人的血汗錢，做公關」、「這年頭需要補助的太多，補助大家去玩，不重生產力，這政府真是的！」、「現在的政府只知短線操作，花出去的錢沒產生經濟效益。」；不過也有人認為「鼓勵國人辛苦了一年了，犒賞自己跟家人旅遊是立意良善」、「是好或壞的政策很難説，除了住也會順便吃、喝、玩，增加很多消費，對促進社會的經濟活絡，多少有幫助」；更有網友指出，「只補貼1000塊，玩不起的還是玩不起」，實際效益不高。