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暖冬遊補助確定加碼到明年！自由行19縣市適用　最高補貼1500元

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▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲暖冬遊補助擴大範圍、族群、日期終公布。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

終於確定了！宜花東高屏暖冬遊補助，自11月1日實施以來，有許多具體的成效，單就觀光經濟效益就增加28億元，因此，交通部觀光局今（18）宣布「擴及地區、族群、日期」，以自由行來說，從5縣市擴大到19縣市，團體旅遊更是全台適用，另外30歲以下青年出遊再加碼補助住宿費500元，時間為明（108）年1月1日到31日，民眾可多加利用。

觀光局長周永暉表示，實施宜花東高屏暖冬遊補助的2個月來，促進國民旅遊蓬勃發展，實施後許多縣市也提出來希望在農曆年前可以擴大的想法，而目前國旅1日遊佔了9成，為提高旅客留宿意願，觀光局遂決定擴大辦理，只要該縣市住房率沒有超過50％，就列入這次補助的範圍裡。周永暉補充，擴大補助預計花費9.8億，預估帶動70.4萬住房數及140萬名旅客出遊，創造超過50億的觀光效益。

▲觀光局長周永暉說明暖冬遊擴大區域（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉說明擴大暖冬遊補助後，適用自由行住房補助的19縣市。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局業務組組長劉士銘說明，以團體旅遊來說，此次補助涵蓋全台22縣市，一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，主要是考慮整個遊程是跨區域跨縣市，希望能夠提高團體旅遊在國內的趨勢。

就自由行部分，觀光局旅宿組組長湯文琦則說明，扣除全台3個近3年平均住房率超過50％的縣市（台北市、新竹市和桃園市），其他19縣市皆適用，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元。

不過值得注意的是，此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助，另外每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四，且必須透過直接撥打電話至合作旅館，或是用使用網路及現場訂房才算數，詳細實施辦法近日會公布在觀光局網頁上，有興趣的民眾務必多加留意。

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關鍵字：暖冬遊,國內旅遊,觀光局

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