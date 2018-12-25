越南團爆「集體脫逃」…153人剩領隊1個！後面還有5團182人簽證全註銷

▲越南4團、共153名旅客入境高雄後爆集體脫逃，僅留下領隊1人。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

全員逃走中！交通部觀光局今（25日）證實，自越南赴台旅遊的4大團共153人，在入境高雄後竟有152人落跑，獨留的那位還是領隊，成了史上最大宗的外籍旅客「集體脫逃案」。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽研判，如此大規模的脫逃，應有人蛇集團介入其中；目前觀光局已將脫逃名冊送往外交部，並由移民署專案小組會同警方全力追查，一旦查獲脫逃者，將依規定遣返出境。

根據交通部觀光局提供資料，有4個旅行團透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，一共申請232人電子簽證，並於21日、23日分別有1團及3團入境高雄，人數共153人，但上百名旅客在下榻飯店後趁夜落跑，其中更有一團一下車後就全數跑光，脫逃人數多達152人，最後只剩下1名領隊。

據受害旅行社表示，接到越南來的旅行團在台灣的參訪行程，團員是在22、23日陸續到台灣，但一出機場就被其他人接走，台灣導遊無法阻擋，事前並不知道會是這種狀況，有在第一時間台通報觀光局，也有報案。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，過去來台旅行團脫逃事件時有所聞，但人數通常都是個位數，這次脫逃152人，堪稱是「史上最大」，目前觀光局已立即取消該越南組團社「觀宏簽證」的送團資格，並取消已核准的觀宏簽證。

針對旅行社部分，鄭瑛惠指出，因有依照規定通報，因此並不會受罰，但後續若152團員被找回，旅行社須負擔所有遣返費用，若以每張機票5000元至8000元來看，150個人遣返就要負擔75萬至120萬不等。

「旅行社是無辜的受害者！」李奇嶽認為，旅行社根本無法判斷來台的旅客是怎樣的人，且簽證也非旅行社發放，如今旅客爆出集體脫逃，不但損失餐廳、旅館訂金，甚至還得負擔遣返的機票費用，損失相當慘重；李奇嶽研判，會同時間這麼多人跑掉，背後極有可能有人蛇集團介入操作。

▲李奇嶽強調，旅行社也是受害者。（圖／記者賴文萱攝）

觀光局晚間也指出，目前外交部領事事務局已經掌握情資，率先註銷越南該家旅行社後續尚未入境的5團、共182人之簽證，且失聯的152人名冊也送往外交部，將由移民署外勤大隊成立專案小組，會同警方共同追緝，一但查獲將依規定遣返出境，並管制依定期間內不得來台。