一入境鳥獸散！越南團153人來台152人失蹤「剩領隊」　公會曝損失金額

▲觀光局稍早證實，越南團153人來台152人失蹤。（示意圖／記者季相儒攝，非當事人）

記者曹悅華／台北報導

假渡假真偷渡！交通部觀光局今（25）證實，接地旅行社通報4個大型越南旅行團共153人以「觀宏專案」名義分別入境高雄，卻有152人失蹤脫逃，「一出機場就鳥獸散」，已立即通報外交部，停止越南組團社簽證申請。對此，旅行公會透露「接地旅行社最無辜」，將負擔75萬到120萬不等遣返費。

據受害旅行社表示，接到越南來的旅行團在台灣的參訪行程，團員是在22、23日陸續到台灣，但一出機場就被其他人接走，台灣導遊無法組擋，事前並不知道會是這種狀況，有在第一時間台通報觀光局，也有報案。

對此觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，有旅行社今天向觀光局及領事事務局通報，他們所接待的4團越南團一共153人，一團在21號入境台灣，其餘3團24號入境，但22、23日陸續有人失聯，直到今天才通報一共152人脫團落跑，最後只剩下1人。

鄭瑛惠表示，過去其實來台旅行團都有發生過脫逃事件，但通常人數都是個位數，這次是史上最大型的脫團事件。目前觀光局已立即取消該越南組團社「觀宏簽證」的送團資格，採取不發觀宏簽證或取消已核准的觀宏簽證。

而針對該旅行社的部分，鄭瑛惠說，因為有按照規定通報，因此不會受罰，不過，後續如果152名團員被找回，旅行社需負擔所有遣返費用。

▲中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽指出，旅行社是整起事件的最大受害者。（圖／記者賴文萱攝）

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，旅行社是無辜受害者，因為他們不知道來的人是怎樣，他指出這次的事件後面一定是有人蛇集團在操控，不然不會有這麼大規模跑掉。

李奇嶽補充，從2015年到現在，只有150個人落跑，現在「一團灌爆3年的量」，再次強調旅行社一定是最無辜的受害者，因為還要負擔遣返的責任費用，如果以每張機票5000到8000來看，150個人就要負擔75萬120萬不等，損失相當嚴重。

「觀宏專案」為外交部實施新南向政策，主要針對東南亞國家優質團體旅客提供來台觀光簽證便捷措施，越南民眾可透過觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台。對此，觀光局也證實，目前正在統整相關資料，晚間將做出最新說明。

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