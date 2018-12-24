影／就職典禮採簡約風　黃偉哲預算控制在50萬元內

記者林悅／台南報導

台南市長當選人黃偉哲指出12月25日就職典禮重點是宣示各局處在短期內要見到成效，典禮行簡約風預算控制在50萬元內，針對侯友宜稱花費45萬元，黃偉哲表示肯定，他說六都市長採行簡約風大家比少這很好，他說只要不花2、3百萬就好，他說高雄與台南是相互勉勵關係，對韓國瑜市長拼經濟，他樂觀其成。

▲台南市長當選人黃偉哲強調台南與高雄是互相勉勵的關係，並非互扯後腿，對韓國瑜市長拼經濟，他樂觀其成。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長當選人黃偉哲，12月24日下午到安平古堡街，出席「金華61鴉片綠豆蒜」老闆張耀升舉辦的「綠豆蒜挺凍蒜」活動時指出，對於這種活絡經濟，增加台小吃知名度，並讓市民有免費小吃可以吃的活動，他樂觀其成。

黃偉哲說25日的就職預算控制在50萬元以內，對於對侯友宜稱花費45萬元，黃偉哲表示肯定，他說與侯認識很久，侯克勤克儉，是嘉義小孩，他則是台南小孩，能節約這很好，總比中內山脈另一邊有人花費2、3百萬元好。

對於韓國瑜就職的花費，黃偉哲表示他沒有意見，因據他所知有很多都是民眾贊助的。對於在地業者羡慕韓流效應，黃偉哲說其實台南人口是比高雄少8、90萬人，所以台南住宿並不比高雄差，樂於見高雄吸引中國遊客，台南與高雄是互相勉勵的關係，不是相互拉扯，惡性競爭的關係很多，所以他樂觀其成。