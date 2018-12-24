瘋搶就職商機！香腸瀑布重出江湖　Q版韓總變身「韓比特」賣冰棒

▲超狂香腸瀑布重出江湖。（圖／記者宋德威攝）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜25日將在愛河畔舉行就職典禮，現場攤販已於24日11點抽籤決定位置，總共限量120攤。其中，最新引人目光的除了香腸瀑布、玉米山以外，還有攤商將韓國瑜化身為Q版糖霜餅乾，而更有攤商為了呼應「愛情摩天輪」推出了「告白冰棒摩天輪」，摩天輪轉盤上頭畫著變身為Q版「邱比特｣的「韓比特」。

韓國瑜將於25日舉行就職典禮，但攤商們已於24日進駐，並摩拳擦掌的開始布置。除了最常見的香腸瀑布、玉米山以外，還有攤商直接運來了好幾隻烤得金黃酥脆的烤乳豬，撲鼻的香氣瞬間吸引了大批顧客上門。此外，也有攤商用巧手製作出了相當細緻、可愛的韓國瑜糖霜餅乾。

▲攤商推出「韓比特」的告白冰棒摩天輪。（圖／東森新聞，下同）

現場還有一名超狂攤商準備了3000支冰棒，在攤位架起了「摩天輪轉盤」，轉盤中央是一個Q版的「韓比特」，而這個「告白冰棒摩天輪」為了要和韓總的「愛情摩天輪」相互呼應，只要轉盤轉到了「心心相印」，馬上可以再免費獲得一支。

▲玉米堆成一座小山。

另外，高雄市政府也說明，就職交接典禮25日上午8時30分至10時30分舉辦，典禮地點位在愛河地標鰲躍龍翔前方(民生二路與河東路口)辦理，而周邊道路因應舞台與攤販區設置，陸續啟動三階段範圍管制，第一階段僅管制舞台搭設路段，第二階段增加管制攤位進駐路段，第三階段較大範圍管制僅於典禮當天上午7點到下午1點實施。

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