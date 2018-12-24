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社會 社會焦點 保障人權

影／消防員搶救累癱！永和「垃圾屋」起火　海量囤積物像海嘯過後

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記者林煒傑／新北報導

火燒垃圾屋！新北市永和區福和路263巷內一處民宅24日凌晨2時許傳火警，冒出陣陣濃煙與火舌，樓上住戶睡夢中聞到煙味嚇得趕緊報案。警消獲報出動超過30輛救災車輛到場拉水線馳援，由於現場垃圾量太驚人，一度還造成救援困難，無法找到起火點，火勢在約2小時內撲滅，2樓有2位住戶嗆傷送永和耕莘醫院。

▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）
▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）

消防人員表示，現場1樓陽台起火燃燒，消防到場時屋內冒出大量濃煙，研判應是大量廢棄物悶燒，相關人員馬上疏散樓上住戶並灑水灌救，由於屋內雜物量驚人，消防人員甚至一度寸步難行，也找不到起火點，導致搜救困難。附近住戶則表示「已經檢舉很多次了，還是沒有改善！」

▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）

火勢在半夜2時48分控制，4時30分熄滅，燃燒面積20平方公尺，現場大量資源回收雜物被燒成灰燼，2樓有80歲老翁和73歲婦人在逃生時吸入濃煙受嗆傷，意識清楚送永和耕莘醫院。由於屋主入住安養中心不在家，詳細起火原因仍待火調科調查。

大量垃圾造成救援困難，有消防員還累的在一旁民宅小憩，被民眾心疼拍下，讓不少人在臉書《我是永和人》表示，「感謝辛苦的警消人員們」、「真的不該把太多雜物堆放在家裡，看google街景，該住戶把雜物堆都到陽台都滿出來了，很危險」、「他們家好像有在資源回收，所以堆放蠻多東西的」、「這樣對鄰居來說也是不定時炸彈」、「鄰居可憐，警消辛苦」。

▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）

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消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：永和,垃圾屋,火警,消防

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