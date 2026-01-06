「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相：難怪眼鏡店不會倒

▲原PO覺得自己被當盤子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，近視500度、散光250度，到眼鏡行配眼鏡時，被店家告知因散光度數較高，鏡片需特別訂製。最後鏡框折扣後價格為4000元，鏡片則要7000元，合計1萬1000元，且鏡片並未具備抗藍光或紫外線變色等特殊功能，讓他懷疑「是不是被當盤子了？」貼文掀起熱論。

配眼鏡花1萬1千元 他喊盤「普通鏡片」竟開價7000元

男網友在Dcard發文，近視度數500度，並有250度的散光。店家告知，因為散光度數較高，鏡片必須「特別訂製」，沒辦法直接拿現成品。最後談妥的價格是鈦金屬鏡框4000元，加上一對7000元的鏡片，總共花了1萬1000元。

但他越想越不對勁，因為這副鏡片既沒有抗藍光效果，也沒有隨著紫外線變色的功能，僅僅是再平凡不過的普通鏡片，「拿到眼鏡後，越想越覺得是不是被當盤子了？」

貼文曝光，許多人配眼鏡價格破萬元，「我眼鏡配到三萬」、「我單鏡框就快20000了」、「我也是配一萬，真心覺得貴」、「老公配了第四副2萬以上的眼鏡了，然後還說也要幫我配…嚇爛，眼鏡只買過2000的我」、「36000路過…高度近視1400無散光，日牌鏡框+hola雙非球面鏡片」。

也有人認為買貴了，「有空去一趟日本，你會更訝異。我高度近視、配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到七千。難怪台灣眼鏡店不會倒」、「其實成本真的很低」。不過，網友認為，眼睛是靈魂之窗，選擇合適的鏡片與鏡框很重要，「全鈦加品牌訂製通常在台灣就是貴一些，但我們高度散光族群，我覺得更吃專業驗光及售後」、「眼睛這麼重要，配好一點也是應該的」。