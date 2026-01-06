　
「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相：難怪眼鏡店不會倒

▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO覺得自己被當盤子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，近視500度、散光250度，到眼鏡行配眼鏡時，被店家告知因散光度數較高，鏡片需特別訂製。最後鏡框折扣後價格為4000元，鏡片則要7000元，合計1萬1000元，且鏡片並未具備抗藍光或紫外線變色等特殊功能，讓他懷疑「是不是被當盤子了？」貼文掀起熱論。

配眼鏡花1萬1千元　他喊盤「普通鏡片」竟開價7000元

男網友在Dcard發文，近視度數500度，並有250度的散光。店家告知，因為散光度數較高，鏡片必須「特別訂製」，沒辦法直接拿現成品。最後談妥的價格是鈦金屬鏡框4000元，加上一對7000元的鏡片，總共花了1萬1000元。

但他越想越不對勁，因為這副鏡片既沒有抗藍光效果，也沒有隨著紫外線變色的功能，僅僅是再平凡不過的普通鏡片，「拿到眼鏡後，越想越覺得是不是被當盤子了？」

貼文曝光，許多人配眼鏡價格破萬元，「我眼鏡配到三萬」、「我單鏡框就快20000了」、「我也是配一萬，真心覺得貴」、「老公配了第四副2萬以上的眼鏡了，然後還說也要幫我配…嚇爛，眼鏡只買過2000的我」、「36000路過…高度近視1400無散光，日牌鏡框+hola雙非球面鏡片」。

也有人認為買貴了，「有空去一趟日本，你會更訝異。我高度近視、配日製東海鏡片加日製鏡框，台幣不到七千。難怪台灣眼鏡店不會倒」、「其實成本真的很低」。不過，網友認為，眼睛是靈魂之窗，選擇合適的鏡片與鏡框很重要，「全鈦加品牌訂製通常在台灣就是貴一些，但我們高度散光族群，我覺得更吃專業驗光及售後」、「眼睛這麼重要，配好一點也是應該的」。

更多新聞
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

國寶大師親臨《森動藝起》　東森藏寶閣2026開年首展登場

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

台灣兒童近視率高居世界之冠，18歲以下青少年近視率高達87%，其中部分孩子可能發展成高度近視。德國蔡司舉辦《兒童視力防護》宣言見證會，邀請藝人陶晶瑩擔任防護大使，呼籲家長及社會重視孩子的視力健康。

配眼鏡散光鏡片價格爭議高度近視鏡片訂製

