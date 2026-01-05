桃園推動低碳祭祀　287 家立案寺廟春節前全面上線

▲桃園推動低碳祭祀。（圖／民政局提供）

農曆春節將至，桃園市政府民政局針對各地宮廟，春節期間將湧入大量參拜人潮，5日攜手環保局於農曆年前共同推動「春節寺廟低碳環保作為」，邀集各大宮廟與會響應環保祭祀行動。目前，桃園市有287家寺廟實施環保祭祀措施，累計減碳排放約148公噸，營造健康、永續的宗教環境。

民政局表示，春節期間焚香與紙錢燃燒頻繁，易造成殿內空氣品質下降，影響民眾參拜舒適度。宗教信仰是市民生活的重要一環，市府並非限制宗教活動，而是透過跨局處合作，協助宮廟在尊重傳統的前提下，逐步導入低碳、環保與安全的作法。

「一炷清香透天庭。」78 年次、被視為新世代宗教代表的護國宮副總幹事陳昱豪分享，對許多長輩而言，焚香燒金是與神明溝通的重要方式，也是宮廟長年傳承的信仰文化，推動環保祭祀並非一蹴可幾，面對長輩「需要耐心溝通宣導」。

陳昱豪指出，過去護國宮共有 5 座大殿、2 座小殿，長輩拜拜時幾乎是「一殿一份金紙」，焚燒量相當可觀；但經過兩年多持續宣導，現在多數信眾已能理解並接受金紙減量與集中燒等作法。他坦言，雖然廟內金香舖的收入減少，但也證明環保政策「真的奏效了」。

慈護宮亦響應減爐政策，113 年主動將 8 座香爐減為 2 座。主委簡征潭表示，過去不少宮廟都擔心減少焚香，是否會影響香火與信眾凝聚力，但實際推動後發現，情況恰恰相反。他笑說，長輩其實「很可愛」，原本用於燒金的那份心意並沒有因此省下來，而是轉而捐作香油錢，繼續以實際行動敬神，也同時兼顧環境友善。

環保局統計，桃園共有 287 家立案寺廟 實施環保祭祀措施，累計減少 PM2.5 約 5.96 公噸，減碳排放達 148.45 公噸；其中包括 159 家寺廟 配合「一爐一炷香」政策、設置 400 座紙錢集中箱、86 家寺廟 使用環保金爐，並有 100 家宮廟採用環保禮炮車取代傳統鞭炮。

民政局表示，114 年推動宗教遶境活動「自主檢核」制度，鼓勵宮廟於活動前主動申報、自主管理，目前已有 121 家宮廟申請、30 家完成輔導。此外，環保局推動的「低碳活動指引 Plus」，提供宮廟 31 項減碳作為及 1 項創意作為，涵蓋線上祭祀、電子化功德箱、接駁車減少私人運具使用等作法，有效提升宗教活動的友善與低碳程度。



春節前，民政局將持續宣導與輔導機制，結合環保祭祀、低碳指引及自主檢核制度，攜手宮廟及市民打造低碳永續的宗教文化新典範。