中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

▲新北市長侯友宜（前排中）在新北市副市長劉和然（前排右三）、新北捷運工程局長李政安（前排左）、區域立委及里長等人陪同下，進行捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線視察。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「中永和鄉親等了二十年的捷運，未來不只通到公館，還能一路直達大巨蛋與國父紀念館！」新北市長侯友宜今（6）日視察「中和光復線」規劃進度時興奮表示；這條黃金路網未來連接台北市段後，不僅能一車直達台北市核心地帶，更具備高效能的5線轉乘，將徹底翻轉中永和東區的交通瓶頸。侯市長感性地說，雖然這是一條延宕二十多年的路線，但他有責任在任內把這份承諾送到交通部，讓可行性審理往前邁進。

打破二十年僵局：新北市府「主動扛起責任」化不可能為可能

侯友宜市長在中和公館線起點的新北環狀線秀朗橋站的視察現場回憶，中和到公館這條線路並非新計畫，早在二十多年前就開始規劃，卻因種種因素陷入停滯，甚至在2018年面臨取消；但他上任後，在行動治理座談會中聽到鄉親對捷運的渴盼，便下定決心：「別人不做，新北市先來做！」

▲新北市長侯友宜力推中和光復線。

侯市長強調，這就像當初的汐止民生線一樣，新北市選擇先扛起責任，主動與台北市及交通部協調。捷運局更克服了技術難關，研究出利用環狀線十四張機廠作為維修基地，這項突破成功讓原本胎死腹中的路網重獲新生；直到2023年底，新北市終於與台北市達成共識，將路線延伸至光復南路，正式定名為「中和光復線」。

▲中和光復線新北市段（中和公館線）規劃路線圖。（圖／新北市捷運工程局提供）

地下化黃金路廊：3.1公里「中和公館線」首部曲啟動

捷運局長李政安於簡報中說明，全線規劃採中運量地下化捷運系統。目前優先辦理的是「中和光復線新北市段（中和公館線）」，路線長約3.1公里，自新北環狀線秀朗橋站起，經成功得和路口、環河東路福和橋頭，直通公館站，共設置4座車站。

▲新北捷運局長李政安說明路線規劃。

為了體貼市民，市府已於秀朗橋站預留地下連通道空間，未來達成「無縫轉乘」，讓市民轉乘不淋雨。侯市長也霸氣回應，即便面對預算壓力，市府絕對以保障市民權益為優先，直言「這是一條一百分的黃金捷運路段，該做就要做！」此外，考量境內3站周邊高齡公寓密集，規劃以捷運開發方式取得用地，透過共構大樓與地主共享效益，讓老舊房屋變身捷運新建築，帶動地方都更。

▲▼綜規科長黃維崧向眾人講解地下連通空間，下圖為中和光復線秀朗橋站出入口示意圖。

進度盯緊：年中正式提報中央審議

「雖然建設的過程很辛苦，壓力很大，但該走就要走、該快就要快！」侯市長現場要求團隊一個季度一個季度盯緊進度。目前新北市段可行性研究已完成期中報告，視察後將接續舉辦2場地方說明會（1月8日永和場、12日大安場），廣納意見研議併入報告。市府預計在今年2026年中完成完整報告並送中央審議。

▲侯友宜市長實地視察秀朗橋站，聽取中和光復線進度簡報，展現推動「黃金路段」的決心。

侯市長最後強調，這是一次雙北同心協力的重要成果，新北市府會持續完成大家交付的任務，讓中永和鄉親期盼二十年的「黃金捷運」早日動工實現。