吸毒男搖頭亂語！彰化女載到高雄請神「退駕」...他五帝廟前吐血亡

▲橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

彰化一名陳姓女子明知黃姓友人吸毒後精神錯亂、身體異狀頻頻，竟不送醫反而深信對方「神明附身起乩」，深夜一路開車南下高雄五帝廟求「退駕」，甚至在國道被警攔查時辯稱友人酒醉而拒絕叫救護車，最終導致黃男延誤就醫死亡，橋頭地院審理後，依過失致死罪判陳女有期徒刑8月。

判決指出，2022年6月8日深夜，黃男先在彰化秀水鄉住處、再到陳女位於福興鄉的住處接連吸毒，隨即出現臉部扭曲、頻頻搖頭、胡言亂語，甚至無法自行行動等異常狀況。陳女非但未報警或送醫，反而認定是「起乩」，決定載他直奔高雄五帝廟「退乩」。

翌日凌晨1時30分許，陳女一行人行經國道1號南向270公里處，因車輛沒油暫停路肩，此時黃男已呼吸不順、失去意識，倒臥後車廂中，巡邏員警上前關心是否需要協助叫救護車，陳女卻擔心吸毒情事曝光，竟謊稱黃男只是酒醉，當場拒絕救護。

凌晨3時多抵達五帝廟後，陳女將公爐香灰塗抹在黃男臉上等待開門，期間已察覺他陷入昏迷、身體僵硬、脈搏微弱，仍未送醫，武帝廟開門後，詹姓主事見狀拒絕協助扶人入廟，陳女竟自行將黃男拖入廟內參拜。

未料此時黃男嘴唇發黑、口吐鮮血當場死亡，陳女還朝他潑水試圖喚醒，直到民眾察覺異狀報警送醫，黃男已回天乏術。

庭審時，陳女辯稱警察詢問時黃男「沒有口吐白沫、狀況還算正常」，並堅稱是因神明上身太久、未及時退駕才傷了元氣，否認犯行，但法官認為其說詞與客觀事證不符，難以採信，最終依過失致死罪判刑8月，全案可上訴。