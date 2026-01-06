石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

▲日本維新會參議員石平。（圖／記者陳家豪攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本參議員石平去年遭中國官方制裁，禁止入境中國，他6日搭機抵達台灣時表示，能順利入境台灣，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。對此，中國外交部發言人毛寧下午表示，「宵小狂言，不值一提。」

石平去年當選參議員後，被中國外交部以「散布謬論、干涉內政」制裁，禁止他本人及直系親屬入境中國、香港及澳門。

石平近日應印太戰略智庫邀請來台出席研討會，並於6日上午抵達松山機場。他在機場表示，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天能順利進入台灣國境、進入中華民國國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全是兩個不同的國家。

石平更強調，「台灣絕對不是中國的一部份，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國，沒有一毛錢的關係，我今天來到台灣就是要證明這一點，就是要告訴世界，台灣就是一個獨立的國家。」

中國外交部發言人毛寧同日下午在例行記者會上被問及此事，她表示，「宵小狂言，不值一提。」

早在12月底，石平就已經在網路上發文預告自己將來台，當時他就曾提到，「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」當時，中國外交部發言人林劍對此表示，「這種敗類的醜惡言行不值一評。」

石平出生於四川成都，父母是大學教師，據他的自傳所述，他在1980年考進北京大學哲學系，並開始參加民主運動；石平1988年赴日本留學，不久後就發生天安門事件，令他決心告別中國，於2007年歸化為日本籍。

2025年2月，石平預告將代表日本維新會投入參議院選舉，期間一度因其歸化的身分受到激烈批評，宣布退出選舉；不過，6月他又重新宣布參選，並在選舉中拿下4萬多票，成功當選。

2025年9月，中國外交部宣布對石平實施制裁，稱他長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

制裁內容包含：凍結石平在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對石平本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。