地方 地方焦點

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》2026年重返台南，市長黃偉哲邀請全球訓練家春節來台南抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》2026年重返台南，市長黃偉哲邀請全球訓練家春節來台南抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《Pokémon GO》10週年全球大型活動正式重返台南！繼2018年選定台南都會公園舉辦專屬活動後，2026年《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》再度登場，市長黃偉哲5日於記者會中邀請全台玩家與國際旅客，於2月20日至22日活動期間走進台南，體驗全新設計的日夜雙場域遊戲盛會。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》2026年重返台南，市長黃偉哲邀請全球訓練家春節來台南抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，2026年《Pokémon GO Tour》全球僅有兩個城市舉辦，一個是美國洛杉磯，另一個就是台南，不僅是台灣唯一、也是亞洲唯一，且這次活動並非過往內容的延續，而是全新規劃的體驗型活動，歡迎全台玩家，甚至來台過年的國際旅客一同參與。

活動主會場設於台南都會公園，白天將呈現三大主題棲息地，包括「中央村莊」、「海岸研究所」與「山脈地帶」，現場除有大量寶可夢主題裝飾外，還規劃寶可夢見面會。夜間則首度推出「超級之夜」，讓玩家從白天一路玩到晚上，在燈光與聲景營造下，體驗截然不同的遊戲氛圍。

黃偉哲也強調，台南近年觀光量能持續提升，去年旅館新增近1,000間客房，目前全市觀光旅館已超過1萬7,000間房間，並鼓勵年輕族群選擇露營、民宿或車露等多元住宿方式。同時，台南擁有61家米其林概念餐廳，歡迎大家「吃好、住好、玩好」，與寶可夢一起度過不一樣的春節假期。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》2026年重返台南，市長黃偉哲邀請全球訓練家春節來台南抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

官方網站指出，活動主會場日間票價為新台幣818元，持票訓練家可於指定活動日，在主會場遇見《Pokémon GO》首次登場的異色「蒂安希」，以及「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」、「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

此外，活動三天夜晚首度加開「超級之夜」，玩家只要於購買日間門票時，加購新台幣529元的夜間加值票，即可在夜間燈飾氛圍中體驗遊戲內容、欣賞表演，並獲得專屬活動贈品。持票訓練家當日可於主會場或台南市區內自由遊玩。

另針對想深度體驗城市的玩家，官方也推出新台幣500元的「城市漫步加值包」，可額外獲得一天遊戲時間，在台南各區邊走邊玩、感受文化與美食。不過主辦單位提醒，「城市漫步加值包」須搭配日間主會場門票購買，並於三天活動中任選一天使用。

▲《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》2026年重返台南，市長黃偉哲邀請全球訓練家春節來台南抓寶。（記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局長林國華表示，這次活動精彩度全面升級，不僅白天有三大棲息地，夜間更加入燈光與聲景設計，市府也彙整活動期間優惠商家資訊，讓全球訓練家在抓寶之餘，也能深入體驗台南的文化、人情味與美食魅力。由於活動期間適逢農曆春節連假，觀旅局也提醒玩家提早訂房並規劃行程，市府將安排接駁車直達台南都會公園，建議多利用火車、公車與接駁車等大眾運輸工具前往。

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮黃偉哲祈願台南遠離災厄

台南市安南區新和順清慈宮即將啟建規模空前的大型建醮，包含羅天、周天、普天三大醮典，前後共計50天，廟方5日舉行建醮動土儀式，市長黃偉哲動土前特別到場向神明上香祈福，並表示希望透過這場大型建醮，祈求台南市平安順遂、避免重大災情發生。

六甲國小湖東校區再生轉型打造台南永續教育新基地

六甲國小湖東校區再生轉型打造台南永續教育新基地

鐵馬騎進台南山區陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

鐵馬騎進台南山區陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

Pokémon GO台南黃偉哲

