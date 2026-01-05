政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

▲台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」名號吸金逾億元，台南地院裁定300萬元交保，以利處理債務。（記者林東良翻攝）



記者林東良／台南報導

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，利用父親過往政商人脈光環向外招攬投資，涉嫌向6名被害人吸金逾新台幣1億3千萬元而被台南地院裁定羈押，台南地院日前開庭辯論時顏男聲請交保處理債務，法官5日裁定顏大鈞以300萬元交保，停止羈押。

台南地院裁定資料指出，顏大鈞或第三人提出300萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區住處，每週一、五下午5時至晚間9時，須至限制住居地轄區派出所報到，並限制出境、出海8個月。若未能於1月13日中午12時前完成具保，將自1月14日起延長羈押2個月。

檢方指出，顏大鈞明知自身無實際資力，也無任何可投資標的，卻利用其父親曾任台南市副市長、政商關係良好的背景，博取被害人信任，自2021年至2023年間，對外佯稱掌握市府重劃區、科技執法等工程標案可供投資，並可分潤利息，涉嫌詐取梁姓女子等6名被害人財物，金額合計逾1億3千萬元。

台南地院1月2日開辯論庭時，6名被害人均到庭陳述意見，其中3人已與顏家人達成調解，另3人則因金額龐大至今仍未和解。受害人紛紛向法官表示，希望顏大鈞能「出來解決債務問題」的願意。顏大鈞則坦承犯清，表示當初因資金周轉與利息壓力導致債務不斷擴大，才會一度萌生出國想法以逼迫家人出面處理債務，他請求法官准予交保，讓他回家與家人協商，與債權人進一步協調處理債務。

顏大鈞羈押期限將於1月14日屆滿，若家屬在1月13日中午12時許完成交保事宜，則將限制顏男出境、出海8月及每週一、五下午5時至晚間9時，須至限制住居地轄區派出所報到即可離開台南看守所。惟若未能於1月13日中午12時前完成具保程序，顏男將自1月14日起延長羈押2個月。