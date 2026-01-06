無人機落水不再沉沒　台南市消防局攜手金屬中心研發浮力裝置

▲消防局透過科技創新降低無人機執勤風險，提升救災效能與設備使用效益。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為提升水域搜溺勤務安全並降低無人機執勤風險，台南市消防局近期攜手「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」，完成無人機專用浮力裝置的研發與建置作業，相關設備已順利交貨並正式投入搜溺勤務使用，展現消防局持續精進科技救災、強化救援效能的行動力。



消防局指出，無人機目前廣泛運用於水域搜溺、災害搜索及現場即時影像回傳等任務，但在實際飛行過程中，仍可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，發生失控墜落水域情形，一旦沉沒，往往難以回收，不僅影響後續救災量能，也造成設備損耗。



為解決無人機落水後無法尋回的問題，消防局主動規劃導入專用浮力裝置，並與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依現行使用的 XELER 無人機機型，量身訂做開發5套專用浮力裝置。研發過程中，結合落水試驗、飛行測試及後續操作教育訓練，確保裝置在實際救災環境下具備安全性與實用性。



消防局長楊宗林表示，該浮力裝置於執行水域搜溺勤務前即可套裝於無人機機體，一旦無人機不慎落水，裝置可即時啟動，充氣內部救生圈，使機體迅速浮出水面，有效爭取打撈回收時間，避免設備沉沒遺失，進一步提升無人機整體使用效益與勤務穩定度。



市長黃偉哲指出，市府將持續結合科技設備與創新應用，強化無人機在各類災害現場的運用效能，提升搜救行動的安全性與成功率，逐步建構更完善的科技消防體系，守護市民生命與財產安全。