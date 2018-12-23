出席生態攝影展　黃偉哲：加強生態保育工作推動

▲準台南市長黃偉哲等人出席生態攝影展剪綵，強調未來加強重視生態保育工作推動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

準台南市市長黃偉哲，12月23日出席2018黑面琵鷺保育季系列活動之3【王素滿．黃永豐濕地羽漾攝影雙個展】剪綵活動時強調，目睹許多生態志工參與黑面琵鷺等保育工作的推動，未來入主市府後一定會加強重視生態保育工作的推動政策。

國際明星鳥「黑面琵鷺」飛來台南渡冬已經突破2000隻大關，【王素滿．黃永豐濕地羽漾攝影雙個展】，23日配合農委會特有生物研究保育中心，在台南七股黑面琵鷺生態展示館隆重登場，準台南市長黃偉哲、農委會特生中心主任楊嘉棟、台江國家公園管理處長游登良、市府農業局主秘吳威達、農委會副主委李退之夫人、市議員蔡蘇秋金等人受邀親自到場為開幕剪綵，肯定王素滿、黃永豐2位生態攝影家，長期認真紀錄黑面琵鷺等濕地及生態，值得大家肯定認同的，2人合展110張攝影作品更是值得觀賞的，歡迎大家來觀賞黑面琵鷺時，也來品味黑琵的攝影之美。

建功國小的小小黑琵之舞、快樂家族薩克斯風樂團表演、雅姿舞蹈藝術中心小朋友表演的綻放舉海草舞為「王素滿、黃永豐濕地羽漾」攝影開幕揭開序幕，2位攝影家親自到場分享創作歷程。

王素滿、黃永豐二位生態攝影家，長期紀錄黑面琵鷺生態，今年特別將多年來拍攝水鳥與沿海濕地美景的作品集結起來，希望能夠讓大家看到生機盎然的美麗濕地樣貌以及鳥類生態。

「王素滿．黃永豐濕地羽漾」攝影雙個展的兩位攝影家風格各具特色，王素滿老師長期以攝影記錄自身家鄉的故事，題材涵蓋民俗、海、水、鳥，作品多次獲美展和攝影展肯定，這次以溼地鳥類為主題，鏡頭下鳥兒彷彿瞬間靜止，卻又充滿動感，栩栩如生，此次以濕地鳥類為主題，搭配優美的文字，使作品充滿詩意。值得細細欣賞並感受自然之美。

另一位展出的黃永豐老師，原本是從事針織車台修理的師傅，從「黑手」到「生態志工」的心路歷程，可以說是公民科學最佳代言人，每年北風吹起時，也是他最忙碌的時候，黑面琵鷺來臨時他總是衝第一到現場幫忙學會詳記黑琵數量，協助鳥類調查工作，並熱心為學童與遊客導覽解說，傳承保護濕地與生態的觀念，冀望人類與生物能和平共處，此次特地將多年來拍攝的濕地生物與美景集結起來，呈現出生機盎然的濕地樣貌。