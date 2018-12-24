影／台南安平商家送3百碗「綠豆蒜」　盼黃偉哲全力拚經濟

記者林悅／台南報導

台南市長當選人黃偉哲12月24日到安平古堡街，出席「金華61鴉片綠豆蒜」老闆張耀升舉辦的「綠豆蒜挺凍蒜」活動，現場將送出3百碗「鴉片綠豆蒜」，做為慶祝市長當選、店家免費請客的台南第一砲。

▲台南市長當選人黃偉哲12月24日到安平古堡街，出席「金華61鴉片綠豆蒜」老闆張耀升舉辦的「綠豆蒜挺凍蒜」活動，業者盼黃偉哲拼經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張耀升表示會舉辦這個活動，是希望準市長黃偉哲上任後能夠「全力拚經濟」，吸引更多人潮到台南，為安平商圈打響知名度，讓更多觀光客來到安平。

因店家發起免費請客活動，讓安平老街塞滿排隊人潮，黃偉哲為感謝店家的支持，親臨現場品嚐限量3百份中的第1碗綠豆蒜。

黃偉哲表示台南人對綠豆蒜可能稍微陌生，因為這是屏東來的傳統甜品，而綠豆蒜，並不是字面上的綠豆湯加蒜頭，而是綠豆剝殼後的綠豆仁細火慢煮8小時後的甜湯，可依不同時節分冷熱來享用，都有很好的風味。並且，因其外觀看來就像壓碎後的蒜頭，才有綠豆蒜這樣的名稱。

針對店家要求「拚經濟」的期許，黃偉哲表示作為地方政府首長，會盡量減少政治意識形態，並專注於民生議題，增加各種可能讓市民賺錢發財的途徑，但前提是經濟發展與環保、勞權和文史資產等基本價值的兼顧。

黃偉哲表示像是兩岸關係方面，屬於中央權責，尊重中央政府的決定。但是，在農漁特產行銷及各項貿易、文化與觀旅交流，都是樂觀其成。黃偉哲說只要不預設政治前提，不排除各種經貿及觀旅的合作可能。

此外，安平在地包含周氏蝦捲、同記安平豆花、阿水伯爆漿黑糖饅頭、安平陶坊壓模劍獅和希望之窗連得堂手工煎餅等安平商家，也共襄盛舉提供免費食物及商品。